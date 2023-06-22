Об этом 24 Каналу рассказал первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский. Он объяснил настроения людей на временно оккупированной территории и силу их сопротивления.

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По словам Соболевского, на временно оккупированной левобережной части Херсонской области действует мощное протестное движение. Абсолютное большинство жителей не поддерживает "русский мир" и даже российская система давления на население не действует.

"Они (россияне – 24 Канал) сначала пытались подкупить людей своими "программами поддержки", раздачей денег и прочим. Сейчас они видят, что их паспортизация действует только репрессивными методами, когда люди вынуждены получать эти паспорта, соглашаться, чтобы спасти свою жизнь и здоровье", – объяснил чиновник.

Юрий Соболевский об обстановке на временно оккупированной части Херсонщины: смотреть видео

Поэтому российские оккупанты ищут мощный репрессивный механизм, который может помочь им сдержать протестное движение на временно оккупированной части Херсонщины и установить контроль над этой территорией. Впрочем, это им не удается.

Пытаются они бороться и с партизанским движением, потому что количество людей, которое сейчас там помогает ВСУ ускорить освобождение Херсонщины, очень велико. Несмотря на то, что и фильтрационные мероприятия постоянно усиливаются, и проверки проводятся – это им не помогает,

– отметил Соболевский.

Он добавил, если оккупантам и удалось немного снизить это движение, то абсолютно подавить не удастся.

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