Об этом 24 Каналу рассказал первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский. Он объяснил настроения людей на временно оккупированной территории и силу их сопротивления.
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Россияне не запугают украинцев
По словам Соболевского, на временно оккупированной левобережной части Херсонской области действует мощное протестное движение. Абсолютное большинство жителей не поддерживает "русский мир" и даже российская система давления на население не действует.
"Они (россияне – 24 Канал) сначала пытались подкупить людей своими "программами поддержки", раздачей денег и прочим. Сейчас они видят, что их паспортизация действует только репрессивными методами, когда люди вынуждены получать эти паспорта, соглашаться, чтобы спасти свою жизнь и здоровье", – объяснил чиновник.
Юрий Соболевский об обстановке на временно оккупированной части Херсонщины: смотреть видео
Поэтому российские оккупанты ищут мощный репрессивный механизм, который может помочь им сдержать протестное движение на временно оккупированной части Херсонщины и установить контроль над этой территорией. Впрочем, это им не удается.
Пытаются они бороться и с партизанским движением, потому что количество людей, которое сейчас там помогает ВСУ ускорить освобождение Херсонщины, очень велико. Несмотря на то, что и фильтрационные мероприятия постоянно усиливаются, и проверки проводятся – это им не помогает,
– отметил Соболевский.
Он добавил, если оккупантам и удалось немного снизить это движение, то абсолютно подавить не удастся.
Ликвидация российских силовиков: что известно
- Российские силовики 21 июня сообщили о ликвидацию их полковника Сергея Постовалова. Он пополнил список "200" вследствие прилета 10 июня по гостинице "Позитив" на Арабатской Стрелке, где была российская база. В этот же день там находился и российский министр торговли Денис Мантуров.
- Также во время "хлопка" по гостинице "Позитив" пострадал и гауляйтер Сальдо. Сообщалось, что он якобы находится в тяжелом состоянии. Впоследствии коллаборант выступил с пропагандистским заявлением, мол, "приказ на его ликвидацию якобы отдал Буданов". Перетащить внимание на себя Сальдо решил, чтобы еще раз оправдать провал российских военных.
- Через два дня после этих событий на юге Украины погиб еще один высокопоставленный российский военный – генерал-майор Сергей Горячев. Случилось это после удара по командному пункту. Он являлся начальником штаба 35-й общевойсковой армии России. Пропагандисты называли его одним из самых "ярких и эффективных военачальников".