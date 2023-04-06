Об этом в эфире 24 Канала заявил экс-сотрудник КГБ и службы внешней разведки России Александр Зеленько. Он добавил, что другим российским пропагандистам следует быть очень внимательными.

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Соловьеву следует приготовиться

Он выразил уверенность в том, что за ликвидацией Владлена Татарского стоит русская ФСБ. Этот пропагандист сам себе подписал смертный приговор, когда указал лишнее на встрече у президента России Владимира Путина по поводу аннексии оккупированных территорий Украины.

"Он показал себя, как экстремиста и неадеквата. Его "голова" будет отдана Путиным Западу, как жест доброй воли, мол, он готов говорить с Западом. Все, кто активно выступал против и угрожал странам Запада, Путин может отдать их на искупление. Соловьеву следует приготовиться", – отметил Зеленько.

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В России может повториться 1917 год

По мнению экс-сотрудника КГБ, Путин сегодня ищет сближения со своей армией. Он держится Шойгу (министр обороны России – 24 Канал) и Герасимова (начальник генштаба российской армии – 24 Канал), рассчитывая на их поддержку.

В России может снова начаться гражданская война. Есть определенные лица, которые с легкостью найдут поклонников среди тех, кто считает Путина слишком либеральным. И тогда повторится 1917 год,

– добавил Зеленько.

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