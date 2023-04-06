Про це в ефірі 24 Каналу заявив ексспівробітник КДБ і служби зовнішньої розвідки Росії Олександр Зеленько. Він додав, що іншим російським пропагандистам варто бути дуже уважними.

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Соловйову варто приготуватись

Він висловив впевненість у тому, що за ліквідацією Владлена Татарського стоїть російська ФСБ. Цей пропагандист сам собі підписав смертний вирок, коли бовкнув зайве на зустрічі у президента Росії Владіміра Путіна з нагоди анексії окупованих територій України.

"Він показав себе, як екстреміста і неадеквата. Його "голова" буде віддана Путіним Заходу, як жест доброї волі, мовляв, він готовий говорити з Заходом. Всі, хто активно виступав проти та погрожував країнам Заходу, Путін може віддати їх на відкуплення. Соловйову варто приготуватись", – зазначив Зеленько.

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У Росії може повторитись 1917 рік

На думку ексспівробітника КДБ, Путін сьогодні шукає зближення зі своєю армією. Він тримається Шойгу (міністр оборони Росії – 24 Канал) та Герасімова (начальник генштабу російської армії – 24 Канал), адже розраховує на їхню підтримку.

У Росії може знову розпочатись громадянська війна. Є певні особи, які з легкістю знайдуть прихильників серед тих, хто вважає Путіна занадто ліберальним. І тоді повториться 1917 рік,

– додав Зеленько.

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