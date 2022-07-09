Теперь похвастались пограничники. Им удалось уничтожить оккупантов благодаря дрону.

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Дрон пограничников нашел на Харьковщине позиции оккупантов и доставил зайдам взрывные подарки,

– сообщили в Госпогранслужбе.

Теперь в Россию поедет не менее 5 пакетов с остатками оккупантов.

Пограничники обещают, что Силы обороны Украины не оставят без присмотра разведанные вражеские позиции. Продолжение следует.

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Враг несет значительные потери

Россияне теряют как живую силу, так и технику в войне с Украиной. Например, на Юге за 8 июля ВСУ уничтожили около 200 оккупантов и 42 единицы тяжелой техники. Ситуация там достаточно сложная, но под нашим контролем. Россияне не наступают, а обороняют свои позиции от наших ударов.

Также теряют свое оружие оккупанты благодаря "демилитаризации" их складов на временно оккупированных территориях Украины. Там постоянно кто-то покурит не в том месте и случается "хлопок". Конечно, не без помощи ВСУ. Например, об очередном "хлопке" сообщали в городе Харцызск, что на временно оккупированной территории Донбасса.

А еще интересную историю рассказывал советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович. По его словам, был случай, когда российский солдат сдался вместе с танком. За технику получил вознаграждение – 10 тысяч долларов. Правда, не факт, получил ли он их, потому что сдался в плен.

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