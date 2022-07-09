В частности, "демилитаризовали" 42 единицы тяжелой техники. Об этом сообщили в сводке за 8 июля в оперативном командовании "Юг".

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Два раза бросили в бой диверсантов

Пока ситуация в этой оперативной зоне достаточно сложная. Однако она контролируется подразделениями армии Украины. Оккупанты не ведут наступательных действий, а лишь пытаются там удержать свои оборонительные рубежи. Также не зафиксированы попытки создавать ударные группировки, поэтому предпосылок для продвижения врага нет.

Хотя и преимущественно россияне придерживаются тактики контрбатарейной борьбы, все же встречаются прямые огневые столкновения. Например, в этот день их диверсионные группы по 10 человек пытались прорваться в районе Княжевки и Ольгиного. Однако эти действия в Херсонской области были безуспешными для врага, поэтому россияне отступили со значительными потерями.

Какие потери врага на юге Украины 8 июля

Наши защитники смогли ликвидировать 194 военных оккупационных войск России. Также взорвали 3 склада с боеприпасами кафиров. Среди 42 единиц уничтоженной техники были:

2 РСЗО "Град",

2 командно-штабные машины;

4 зенитных пушечно-ракетных комплекса "Панцирь-С1",

пуско-зарядная установка зенитно-ракетного комплекса "Бук-М2";

6 самоходных гаубиц типа "Акация";

26 военных автомобилей;

1 беспилотник-разведчик "Орлан-10";

Детальнее о ситуации на Юге 8 июля: смотрите видео