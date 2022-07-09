Зокрема, "демілітаризували" 42 одиниці важкої техніки. Про це повідомили у зведенні за 8 липня в оперативному командуванні "Південь".

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Два рази кинули в бій диверсантів

Наразі ситуація в цій оперативній зоні досить складна. Проте вона контрольована підрозділами армії України. Окупанти не ведуть наступальних дій, а лише намагаються там втримати свої оборонні рубежі. Також не зафіксовані спроби створювати ударні угруповання, тому передумов просування ворога немає.

Хоч і переважно росіяни дотримуються тактики контрбатарейної боротьби, все ж трапляються прямі вогневі зіткнення. Для прикладу, в цей день їхні диверсійні групи по 10 осіб намагалися прорватись в районі Князівки та Ольгіного. Проте ці дії на Херсонщині були безуспішними для ворога, тому росіяни відступили зі значними втратами.

Які втрати ворога на півдні України 8 липня

Наші захисники змогли ліквідувати 194 військових окупаційної армії росії. Також підірвали 3 склади з боєприпасами окупантів. Серед 42 одиниць знищеної техніки були:

  • 2 РСЗВ "Град",
  • 2 командно-штабні машини;
  • 4 зенітних гарматно-ракетних комплекси "Панцир-С1",
  • пуско-зарядна установка зенітно-ракетного комплексу "Бук-М2";
  • 6 самохідних гаубиць типу "Акація";
  • 26 військових автомобілів;
  • 1 беспілотник-розвідник "Орлан-10";

Зокрема, таких значних втрат ворогу завдали пари наших штурмовиків, які наносили авіаударів по скупченню противника в районі Снігурівки.

Детальніше про ситуацію на Півдні 8 липня: дивіться відео