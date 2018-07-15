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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Ликвидация детских домов: что будет с детьми

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Сотни тысяч маленьких украинцев до сих пор живут в устаревших интернатах. Это наибольшие показатели среди европейских стран. Чтобы изменить ситуацию, в Украине начали работу над ликвидацией интернатов. В качестве альтернативы предлагают максимально оставить ребенка с родными, или же устроить его в приемную семью. Если же и это невозможно, ребенок будет воспитываться в доме семейного типа.

В Украине более 100 тысяч брошенных детей. По сравнению с Европой эти показатели в разы больше.

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Чтобы достичь такой цифры, в Украине решили провести деинституциализацию. Реформа направлена ​​на уменьшение количества интернатов. Ведь только семь процентов воспитанников – биологические сироты, остальные имеют родителей. В Министерстве уверяют, что решать проблемы с интернатами следует начинать с семьи.

Для этого предлагают инвестировать в качественные и доступные социальные услуги в области медицины, образования, защиты прав и психологической помощи. Прибыль обещают колоссальное здоровое и счастливое общество. Такую реформу надо было начинать еще десятки лет назад, рассказал эксперт проекта СОС "Детские городки Украины" Андрей Чуприков.

Общаться с журналистами директоры интернатов отказываются. Ведь такая реформа поставит точку в их существовании. Ежегодно государство выделяет 7 миллиардов гривен на содержание таких заведений. 85% – это зарплата и коммунальные услуги и только маленькая часть расходов на самого ребенка.

Между тем в правительстве прогнозируют, что интернетная реформа продлится 9 лет. На первом этапе сейчас во всех областях проанализируют заведения и решат, что надо исправить, чтобы у каждого ребенка была своя семья.

Автор: Виктория Кутьина
Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние
Источник: 24 канал
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