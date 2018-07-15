Ліквідація дитячих будинків: що буде з дітьми

Сотні тисяч маленьких українців досі живуть у застарілих інтернатах. Це найбільші показники серед Європейських країн. Аби змінити ситуацію, в Україні розпочали роботу над ліквідацією інтернатів. Як альтернативу пропонують максимально залишити дитину з рідними, або ж влаштувати її у прийомну сім'ю. Якщо ж і це не можливо, дитина буде виховуватись у будинку сімейного типу.

В Україні понад 100 тисяч покинутих дітей. У порівнянні з Європою ці показники в рази більші.

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Аби досягнути такої цифри, в Україні вирішили провести деінституціалізацію. Реформа спрямована на зменшення кількості інтернатів. Адже, лише сім відсотків вихованців – біологічні сироти, решта має батьків. У Міністерстві запевняють, що вирішувати проблеми з інтернатами слід починати із сім'ї.

Для цього пропонують інвестувати в якісні та доступні соціальні послуги в галузі медицини, освіти, захисту прав та психологічної допомоги. Прибуток обіцяють колосальний здорове та щасливе суспільство. Таку реформу треба було розпочинати ще десятки років тому, розповів експерт проекту СОС "Дитячі містечка Україна" Андрій Чупріков.

Спілкуватися з журналістами директори інтернатів відмовляються. Адже така реформа поставить крапку в їх існуванні. Щороку держава виділяє 7 мільярдів гривень на утримання таких закладів. 85 % – це зарплата та комунальні послуги і лише маленька частина витрат на саму дитину.

Тим часом в Уряді прогнозують, що інтернетна реформа триватиме 9 років. На першому етапі нині в усіх областях проаналізують заклади і вирішать, що треба виправити, аби в кожної дитини була своя родина.