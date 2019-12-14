Зеленский почтил ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС: фото

В Украине 14 декабря чествуют участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Именно в этот день в 1986 году закончилось строительство саркофага над разрушенным 4 энергоблоком Чернобыльской АЭС.

Владимир Зеленский возложил цветы к памятному знаку "Воинам Чернобыля" и мемориальному кургану "Героям Чернобыля", сообщили в пресс-службе Офиса Президента.

Кстати: Чернобыльскую зону в этом году посетило рекордное количество туристов – большинство иностранцы

Вместе с президентом в мероприятии приняли участие председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и премьер-министр Алексей Гончарук.



Памятный знак "Воинам Чернобыля" / Фото: пресс-служба ОПУ

Политики почтили память погибших ликвидаторов минутой молчания.

Справка. 14 декабря в Украине отмечают День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, который установлен согласно указу президента от 10 ноября 2006 года.

Заметим, что благодаря самопожертвованию ликвидаторов последствий катастрофы, многие из которых заплатили за это своей жизнью и здоровьем, удалось локализовать аварию и спасти страну и мир от радиационного загрязнения.

По разным данным, в течение всего месяца после Чернобыльской катастрофы от полученного облучения погибло от 30 до 200 пожарных и работников АЭС.

Что известно о катастрофе на Чернобыльской АЭС?Техногенная экологически-гуманитарная катастрофа произошла на ЧАЭС в ночь на 26 апреля 1986 года в городе Припять Киевской области. Реактор перегрелся и произошло 2 тепловых взрыва, в результате которых был разрушен и сам реактор, и четвертый энергоблок ЧАЭС.



В результате катастрофы в воздух было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Сначала взрыв замалчивался, но после сообщений из Швеции, где обнаружили радиоактивные частицы, принесенные из восточной части СССР, началась экстренная эвакуация жителей Киевщины.



Всего с области были эвакуированы около 130 тысяч человек. По официальным данным, радиоактивное поражение получили около 600 тысяч человек. Сейчас вокруг ЧАЭС создана 30-километровая зона отчуждения.

Чернобыль в цифрах / Инфографика 24 канала