Зеленський вшанував ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС: фото

В Україні 14 грудня вшановують учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Саме в цей день 1986 року закінчилося будівництво саркофага над зруйнованим 4 енергоблоком Чорнобильської АЕС.

Володимир Зеленський поклав квіти до пам'ятного знака "Воїнам Чорнобиля" та меморіального кургану "Героям Чорнобиля", повідомили у пресслужбі Офісу Президента.

До речі: Чорнобильську зону цьогоріч відвідала рекордна кількість туристів – більшість іноземці

Разом із президентом у заході взяли участь голова Верховної Ради Дмитро Разумков та прем’єр-міністр Олексій Гончарук.



Пам'ятний знак "Воїнам Чорнобиля"/ Фото: пресслужба ОПУ

Політики вшанували пам'ять загиблих ліквідаторів хвилиною мовчання.

Довідка. 14 грудня в Україні відзначають День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, який встановлений згідно з указом президента від 10 листопада 2006 року.

Зауважимо, що завдяки самопожертві ліквідаторів наслідків катастрофи, багато з яких заплатили за це власним життям і здоров’ям, вдалося локалізувати аварію та врятувати країну і світ від радіаційного забруднення.

За різними даними, протягом лише одного місяця після Чорнобильської катастрофи від отриманого опромінення загинуло від 30 до 200 пожежників і працівників АЕС.

Що відомо про катастрофу на Чорнобильській АЕС?Техногенна екологічно-гуманітарна катастрофа сталася на ЧАЕС у ніч на 26 квітня 1986 року в місті Прип'ять на Київщині. Реактор перегрівся і сталися 2 теплових вибухи, внаслідок яких був зруйнований і сам реактор, і четвертий енергоблок ЧАЕС.



Внаслідок катастрофи в повітря було викинуто велику кількість радіоактивних речовин. Спочатку вибух замовчувався, але після повідомлень із Швеції, де виявили радіоактивні частинки, принесені зі східної частини СРСР, розпочалась екстрена евакуація мешканців Київщини.



Загалом з області було евакуйовано близько 130 тисяч осіб. За офіційними даними, радіоактивне ураження отримали близько 600 тисяч людей. Наразі навколо ЧАЕС створена 30-кілометрова зона відчуження.



Чорнобиль у цифрах/ Інфографіка 24 каналу