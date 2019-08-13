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      Ликвидировать нельзя оставить: что будет с военной прокуратурой

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      На днях заместитель главы Офиса Президента Руслан Рябошапка, которого, кстати, прочат на должность генпрокурора, заявил, что намерен ликвидировать военную прокуратуру. Мол, нет необходимости в существовании такого неэффективного органа. После этого заявления разгорелся целый скандал. Действительно ли надо ликвидировать военную прокуратуру и что создать взамен – читайте дальше.

      Вспомним, как на вертолетах со всей Украины в Киев свозили экс-налоговиков времен Януковича. В 2017 году силовики устроили целый блокбастер под названием "Антикоррупционная операция". Собирались вернуть в бюджет 96 миллиардов гривен. Впрочем, все задержанные тогда сейчас находятся на свободе.

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      А помните, как задерживали Надежду Савченко? Ее обвинили в государственной измене и подготовке теракта. Прошел год. Суд отпустил Савченко из-под ареста. Более того, она снова баллотировалась в Верховную Раду.

      Оба дела курирует военная прокуратура по поручению Генерального прокурора. Однако это не ее профиль. Этот орган призван расследовать военные преступления. Например, о расстреле митингующих во время Евромайдана в Хмельницком и взрывы минометов "Молот".

      Да и здесь прокуратура неэффективна, ведь ни одно ее дело не доведено до конца. Скандалы существуют и вокруг самих военных прокуроров. Фигурантом самого громкого был военный прокурор сил АТО Константин Кулик. Три года назад НАБУ обвинило его в незаконном обогащении. Дело до сих пор в суде. А сам Кулик на днях получил новое назначение в Генпрокуратуре, где осуществляет надзор в производствах Государственного бюро расследований.


      Константин Кулик

      Неудивительно, что на военную прокуратуру обратили внимание в Офисе Президента. Про орган вспомнил Руслан Рябошапка во время интервью 24 каналу.

      Возможно, военная прокуратура будет тоже одной из тех сфер, которая будет подлежать изменениям. Я не вижу необходимости в существовании военной прокуратуры,
      – сказал заместитель главы Офиса Президента Руслан Рябошапка.

      Уже на следующий день прокуроры ответили Рябошапке. Забросали цифрами, мол, все клевета и на самом деле они работают эффективно. Хотя большинство их дел – о дезертирстве.

      Ликвидировали ли военную прокуратуру раньше

      Впервые военную прокуратуру ликвидировали во времена Януковича как ненужную в мирное время. Вернули в 2014 году как карательный орган для военных. Однако через два года забрали у нее право начинать расследования.

      Теперь прокуроры лишь надзирают за другими органами и представляют следствие в суде. И то лишь в тех делах, которые связаны с коррупцией в армии, хищениями в "Укроборонпроме" или нарушениями воинского устава.


      Экс-президент Виктор Янукович

      Международный опыт

      Военная прокуратура существует в США, Канаде и многих европейских странах. Но Якубовский считает, украинское ведомство надо реорганизовать, но не ликвидировать. Еще три года назад была идея создать военную юстицию, и в частности, восстановить военные суды. Но это так и не воплотили.

      Зато военный эксперт Михаил Каменев считает, что потребности в военных прокурорах уже нет, ведь их дела расследует отдельное управление в Государственном бюро расследований.

      У прокуроров больше не будет воинских званий, не будет никакого дополнительного вертикального подчинения Министерству обороны. Эти люди просто перейдут в новые управления, которые будут заниматься процессуальным руководством, наблюдением, публичным обвинением по этим же самым делам того же самого ГБР,
      – пояснил исполнительный директор Правозащитной инициативы Михаил Каменев.

      Сейчас же уже очевидно, что положение военной прокуратуры довольно шаткое. И если Руслан Рябошапка все же получит кресло Генпрокурора – неизвестно, продолжит ли орган существование.

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      Автор: Анастасия Крымова
      Теги: Новости Украины Руслан Рябошапка СМИ Укроборонпром Бюджет Расследования Скандал Виктор Янукович
      Источник: 24 канал
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