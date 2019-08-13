Ліквідувати не можна залишати: що буде з військовою прокуратурою

Днями заступник голови Офісу Президента Руслан Рябошапка, якому, до речі, пророкують на посаду генпрокурора, заявив, що має намір ліквідувати військову прокуратуру. Мовляв, немає необхідності в існуванні такого неефективного органу. Після цієї заяви розгорівся цілий скандал. Чи дійсно треба ліквідувати військову прокуратуру і що створити взамін – читайте далі.

Згадаємо, як гвинтокрилами зі всієї України до Києва звозили екс-податківців часів Януковича. У 2017 році силовики влаштували цілий блокбастер під назвою "Антикорупційна операція". Збиралися повернути до бюджету 96 мільярдів гривень. Втім всі затримані тоді – нині перебувають на свободі.

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А пам'ятаєте, як затримували Надію Савченко. Її звинуватили у державній зраді та підготовці теракту. Минув рік. Суд відпустив Савченко з-під арешту. Ба більше, вона знову балотувалася до Верховної Ради.

Обидві справи курує військова прокуратура за дорученням Генерального прокурора. Однак, це не її профіль. Цей орган покликаний розслідувати військові злочини. Наприклад, про розстріл мітингувальників під час Євромайдану у Хмельницькому та вибухи мінометів "Молот".

Та і тут прокуратура не ефективна, адже жодна її справа не доведена до кінця. Скандали існують і навколо самих військових прокурорів. Фігурантом найгучнішого був військовий прокурор сил АТО Костянтин Кулик. Три роки тому НАБУ звинуватило його у незаконному збагаченні. Справа і досі у суді. А сам Кулик днями отримав нове призначення у Генпрокуратурі, де здійснює нагляд у провадженнях Державного бюро розслідувань.



Костянтин Кулик

Не дивно, що на військову прокуратуру звернули увагу в Офісі Президента. Про орган згадав Руслан Рябошапка під час інтерв'ю 24 каналу.

Можливо військова прокуратура буде теж однією з тих сфер, яка підлягатиме змінам. Я не бачу необхідності в існуванні військової прокуратури,

– сказав заступник голови Офісу Президента Руслан Рябошапка.

Вже наступного дня прокурори відповіли Рябошапці. Закидали цифрами, мовляв, усе наклеп і насправді вони працюють ефективно. Хоча більшість їхніх справ – про дезертирство.

Чи ліквідовували військову прокуратуру раніше

Вперше військову прокуратуру ліквідували за часів Януковича, як непотрібну у мирний час. Повернули у 2014 році, як каральний орган для військових. Однак, за два роки забрали у неї право розпочинати розслідування.

Тепер прокурори лише наглядають за іншими органами та представляють слідство у суді. І те лише в тих справ, які пов'язані з корупцією в армії, розкраданнями в "Укроборонпромі" чи порушеннями військового статуту.



Екс-президент Віктор Янукович

Міжнародний досвід

Військова прокуратура існує в США, Канаді та багатьох європейських країнах. Та Якубовський вважає, українське відомство треба реорганізувати, але не ліквідовувати. Ще три роки тому була ідея створити військову юстицію, і зокрема, відновити військові суди. Та це так і не втілили.

Натомість військовий експерт Михайло Каменєв вважає, що потреби у військових прокурорах вже немає, адже їхні справи розслідує окреме управління в Державному бюро розслідувань.

У прокурорів більше не буде військових звань, не буде ніякого додаткового вертикального підпорядкування Міністерству оборони. Ці люди просто перейдуть у новостворені управління, які будуть займатися процесуальним керівництвом, наглядом, публічним обвинуваченням по цих же самим вправам того ж самого ДБР,

– пояснив виконавчий директор Правозахисної ініціативи Михайло Каменєв.

Нині ж, уже очевидно, що положення військової прокуратури досить хитке. І якщо Руслан Рябошапка таки отримає крісло Генпрокурора – невідомо чи орган продовжить існування.