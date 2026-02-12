Россия накопила большое количество солдат вблизи одного из украинских городов

Вражеские войска бросают все свои силы на захват территорий Украины. Под особой угрозой, в частности, оказался один из городов в Донецкой области.

Там оккупанты накопили значительные силы. Соответствующее заявление в эфире "Общественного" сделал начальник отделения коммуникаций 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады Вооруженных Сил Украины Максим Белоусов.

Где именно россияне усилили свои позиции?

По словам Белоусова, значительное количество военных армия страны-агрессора накопила в районе города Лиман Донецкой области. Там соотношение личного состава между украинскими и российскими подразделениями достигает 1:6, а иногда доходит даже до 1:10 в пользу противника.

Именно из-за такого значительного численного преимущества российские войска имеют возможность проводить чрезвычайно интенсивные и почти непрерывные штурмовые действия. В то же время, по словам представителя ВСУ, на этом участке фронта оккупанты несут огромные, просто катастрофические потери в живой силе.

Россияне активно применяют весь спектр доступных средств поражения. Речь идет о боевой авиации, ударные беспилотники типа "Ланцет", FPV-дроны, дроны-камикадзе "Молния", а также так называемые дроны-"ждуны" для длительного наблюдения и корректировки.

Белоусов также рассказал, что тактика продвижения врага сейчас заключается в том, что группы штурмовиков движутся очень небольшими частями – по 1 – 3 солдата. Это делает их крайне трудно обнаруживаемыми для украинских защитников, ведь такие "мелкие" группы могут появляться с любого направления и в любой момент.

Белоусов подчеркнул, что российское командование сознательно использует стратегию "тысячи порезов" (или тактику "салями"): постоянные мелкие, но многочисленные уколы по всему фронту, чтобы максимально распылить внимание, силы и ресурсы Сил обороны Украины, не позволяя сосредоточиться на главных угрозах.

