Украина и Россия имели по несколько продвижений: отчет и карты ISW за 11 февраля

Ранее в ISW сообщали, что российские войска продвинулись на Сумском, Константиновском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях. А ВСУ – в северной части Нового Донбасса, к востоку от Доброполья.

Оккупанты пытаются продвигаться севернее Покровска и Мирнограда. Атаки в городах также фиксируют. Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло рассказал 24 Каналу, что первоочередной план врага еще в прошлом году предусматривал захват агломерации Покровск – Мирноград, а севернее – Константиновки и Дружковки. Уже тогда оккупанты должны были бы перейти к Славянску и Краматорску. Впрочем, они до сих пор не смогли реализовать эти планы.