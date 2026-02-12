Україна та Росія мали по кілька просувань: звіт та карти ISW за 11 лютого

Раніше в ISW повідомляли, що російські війська просунулися на Сумському, Костянтинівському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках. А ЗСУ – у північній частині Нового Донбасу, на схід від Добропілля.

Окупанти намагаються просуватися північніше від Покровська та Мирнограда. Атаки в містах також фіксують. Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло розповів 24 Каналу, що першочерговий план ворога ще минулого року передбачав захоплення агломерації Покровськ – Мирноград, а північніше – Костянтинівки та Дружківки. Вже тоді окупанти мали б перейти до Слов'янська та Краматорська. Втім, вони досі не змогли реалізувати ці плани.