Ликвидировали россиян и взяли в плен: разведчики ГУР показали рейд в тыл оккупантов под Лиманом

Архивные кадры операции обнародовали в ГУР МО Украины, передает 24 Канал.

Смотрите также Россияне пытаются проникнуть в Лиман, – Трегубов

В воскресенье, 18 января, украинская разведка сообщила об успешном выполнении рейда на Лиманском направлении.

Во время боевого выхода вглубь вражеских позиций бойцы подразделения "Артан" обнаружили и зачистили ряд укрытий российских оккупантов. В результате операции украинские разведчики уничтожили личный состав противника и пополнили обменный фонд пленными солдатами России.

ГУРовцы показали динамичные кадры боевой работы спецназовцев.

Рейд подразделения "Артан": смотрите видео ГУР

Начальник отделения коммуникаций 63 ОМБр 3-го корпуса Ростислав Яцишин рассказал 24 Каналу о боях на Лиманском направлении. По его словам, враг продолжает применять тактику инфильтрации. Впрочем, много оккупантов уничтожаются украинскими дронами еще на пути к точке сбора.

Лиман Донецкой области важен для российских оккупантов как плацдарм для дальнейшего наступления на Славянск. Враг годами пытается сюда пробраться.