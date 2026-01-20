Ликвидировали россиян и взяли в плен: разведчики ГУР показали рейд в тыл оккупантов под Лиманом
- Разведчики подразделения "Артан" ГУР провели успешный рейд на Лиманском направлении, ликвидировав российских солдат и захватив пленных.
- Операция включала выявление и зачистку укрытий оккупантов, а также демонстрацию видеоматериалов с места событий.
Разведчики спецподразделения "Артан" ГУР провели успешную операцию на Лиманском направлении. В результате рейда украинские бойцы ликвидировали российских солдат и захватили пленных.
Архивные кадры операции обнародовали в ГУР МО Украины, передает 24 Канал.
Что известно об успешном рейде на Лиманском направлении?
В воскресенье, 18 января, украинская разведка сообщила об успешном выполнении рейда на Лиманском направлении.
Во время боевого выхода вглубь вражеских позиций бойцы подразделения "Артан" обнаружили и зачистили ряд укрытий российских оккупантов. В результате операции украинские разведчики уничтожили личный состав противника и пополнили обменный фонд пленными солдатами России.
ГУРовцы показали динамичные кадры боевой работы спецназовцев.
Рейд подразделения "Артан": смотрите видео ГУР
Какая ситуация сейчас на Лиманском направлении?
Начальник отделения коммуникаций 63 ОМБр 3-го корпуса Ростислав Яцишин рассказал 24 Каналу о боях на Лиманском направлении. По его словам, враг продолжает применять тактику инфильтрации. Впрочем, много оккупантов уничтожаются украинскими дронами еще на пути к точке сбора.
Лиман Донецкой области важен для российских оккупантов как плацдарм для дальнейшего наступления на Славянск. Враг годами пытается сюда пробраться.
На Лиманском направлении враг предпринимает попытки обойти украинские оборонительные рубежи и проникнуть в Лиман. По словам начальника управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктора Трегубова, оккупантов особенно интересует выход с северного фланга в направлении Славянско-Краматорской агломерации. Поэтому этот участок фронта остается постоянно напряженным.