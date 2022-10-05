Чтобы не портить аннексию: Путин отправил тысячи частично мобилизованных погибнуть в Лимане

Не обстрелянных и не подготовленных бойцов из частично мобилизованных войск России забросали в бой "с колес" в почти окруженный Лиман ради прихоти Путина и проведения масштабного праздника аннексии в Москве. Российские генералы положили в землю сотни бойцов, чтобы не испортить настроение диктатора и населения в день объявления признания "референдумов".

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, потери оккупантов в Лимане настолько ощутимы для российской армии, что для их компенсации военкомам придется попотеть. Когда город уже был оцеплен, а до его освобождения Силами обороны Украины оставались считанные часы, российские генералы по требованию Путина отправили на прорыв кольца тысячи частично мобилизованных.

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Пополнение захватнических группировок, удерживавших Лиман, происходило в течение двух недель, когда город уже находился в "огневом мешке". При этом все российское командование понимало, что шансов отбиться у них нет.

Командиры убегали еще до полного окружения

Все офицеры и политики, владевшие данными об оперативной ситуации на фронтах, знали о неизбежном падении Лимана. Они могли сохранить тысячи жизней оккупантов и местных террористов, но решили не портить праздник Путину.

Чтобы Лиман не перешел под контроль ВСУ в день объявления аннексии частей Запорожья, Херсона и Донбасса, российское руководство решило заплатить огромным количеством жизней своего же войска.

Сотни тел частично мобилизованных уже начали разлагаться в украинских полях и лесополосах, десятки сдались в плен из-за безвыходной ситуации. Но Путин смог устроить шабаш в Москве, поорать перед толпой и объявить о достижении любой победы.

Кроме того, захватчики потеряли в Лимане очень много техники. Ведь им приходилось либо прорываться из окружения с боем, либо бросать технику и пытаться сверкать пятками пешком, либо сдаваться в плен.

Большинство из тех, кто хотел сохранить танк, БТР или БМП, были сожжены при попытке ухода. Львиная доля погибших – частично мобилизованные, которых забросили в бой без подготовки. Также огромные потери понесли подразделения, привлеченные к войне в рамках скрытой мобилизации. В частности – отряд так называемых резервистов "Барс-13".

Также огромные потери понесли подразделения, привлеченные к войне в рамках скрытой мобилизации. Командиры многих группировок, которые должны сдерживать главный форпост оккупационных войск на юге Донецкой области, сбежали еще до того, как Лиман оказался в оперативном окружении.

Еще более циничным выглядит тот факт, что 30 сентября, в день объявления Путиным об аннексии украинских территорий, российским пропагандистам приказали рассказывать о том, как в Лиман вошли огромные силы российской армии. На самом же деле никаких подкреплений в тот день даже не планировалось. На следующий день, 1 октября, разнообразные "военкоры" прямо признались в том, что вброс о стабилизации ситуации в городе был сделан для успокоения российского населения в праздничный для Путина день.

Вышедших обвиняют в дезертирстве

Утрата Лимана для России является огромным политическим и военным провалом. Ведь фактически Украина впервые освободила город, который был аннексирован и признан Путиным "российским". Генералы, пытавшиеся удержать населенный пункт за счет кучи "пушечного мяса", потерпели фиаско.

После большой харьковской "перегруппировки" очередное "занятие более выгодных позиций" выглядит как системная проблема для всей российской армии и для коллаборантов, которые радостно сотрудничали с врагом в надежде проехаться по социальному лифту. Ибо нет никаких гарантий, что завтра "вторая армия мира" не решит "передислоцироваться" куда-то за пределы границы.

Даже несмотря на то, что сдача Лимана была ожидаемой и неотвратимой, подобная политико-военная пощечина привела к началу разборок внутри российского военного руководства. Путин через Кадырова и Пригожина передал свое недовольство генералами. Те, в свою очередь, начали выяснять отношения с подчиненными. Эта цепная реакция привела к тому, что беглые офицеры начали обвинять вояк, которым удалось выжить, в дезертирстве.

Как это часто и бывает, виновными в сдаче города могут сделать тех ордынцев, которые смогли прорваться к своим из полного окружения, несмотря на засады ВСУ, работу украинской артиллерии и всех других средств поражения. Генералы ради путинской "победы" забросили неподготовленных людей на убой, а теперь выживших обвиняют в сдаче техники и самовольном уходе с позиций. Вероятно, "чмобиков" могут отправить под трибунал или просто лишить всех выплат для компенсации государству утраченной ими техники.