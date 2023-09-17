Об этом 24 Каналу рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки ВСУ Илья Евлаш, отметив, что в последнее время стрелковых боев с российскими штурмовыми группами на Лимано-Купянском направлении практически не было.
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Однако это не значит, что боевые действия окончились. Оккупанты чрезвычайно интенсивно используют артиллерию – от РСЗО до ствольной. Также они используют и тактическую, и армейскую авиацию.
За минувшие сутки, 16 сентября, оккупанты совершили 479 обстрелов на Лимано-Купянском направлении. Они пытаются найти слабое место в обороне, поэтому регулярно обстреливают разные участки фронта.
Сейчас они немного отказались от тактики огневых валов – пытаются стрелять прицельно. Хотят прорвать на каком-то направлении – начинают интенсивно применять все, что у них есть. Наши защитники прилагают колоссальные усилия, демонстрируют отвагу и мужество. Честь и хвала каждому. Оккупантам не удается продвинуться,
– заметил Евлаш.
К теме – смотрите разговор с Ильей Евлашем на ютубе 24 Канала
Какие российские подразделения воюют на Лимано-Купянском направлении
Как отметил Евлаш, сейчас оккупанты формируют на этом направлении резервы из 25 армии. Туда подтягивают разные бригады, а также уже расположили танковый полк. В целом вражеские группировки обеспечены техникой на 60%, а личным составом – на 80%.
Существенная группировка. Но в зависимости от ситуации на фронте они могут разделять и перебрасывать на другие направления. Там есть проблемы с личным составом. Они стянули, что могли собрать,
– рассказал Евлаш.
Потери оккупантов на войне в Украине: коротко
- С начала полномасштабного вторжения российские оккупанты понесли колоссальные потери. Все началось 24 февраля 2022 года.
- Известно, что с этого времени украинские военные уничтожили 272 320 оккупантов. А за прошедшие сутки, 16 сентября, удалось ликвидировать еще 530 россиян.
- Кроме того, оккупанты потеряли 4 620 танков, 8 828 боевых бронированных машин, 6 003 артиллерийских систем, 776 реактивных систем залпового огня, 523 средства ПВО и т.д.