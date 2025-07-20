Как рассказал 24 Каналу младший сержант 66 ОМБр имени князя Мстислава Храброго Василий Денисюк, на этом направлении враг использует мотоциклетные штурмы. На некоторых участках пытается применять тяжелую бронированную технику.

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Как россияне меняют тактику на фронте?

Основной акцент враг делает на атаках малыми штурмовыми группами. Преимущественно это "двойки", которые пытаются незаметно приблизиться к украинским передовым позициям и штурмовать их с разных сторон.

Кроме того, последнее время противник не только штурмует передовые позиции, но и использует так называемую тактику инфильтрации, то есть пытается обходить позиции, чтобы зайти в тыл пехоте. Поэтому иногда в бой приходится вступать оператором средств огневой поддержки.

Разница в тактике, если сравнивать с весной 2025 года, довольно большая. Тогда мы наблюдали большее количество штурмов, а сейчас противник делает акцент не на количестве, а на их продолжительности,

– подчеркнул Василий Денисюк.

То есть штурмовые группы противника заходят с самого утра и боестолкновение может продолжаться в течение всего дня. Пока ВСУ уничтожают первые группы – российское командование пытается подтягивать дополнительные, которые приближаются под прикрытием.

Первые штурмовики играют роль "приманки", которые должны отвлечь внимание украинских военных.

Какова жизнь в Лимане?

Россия продолжает придерживаться тактики выжженной земли, когда сносит буквально все на своем пути. Населенные пункты, особенно те, что рядом с линией боевого соприкосновения, – уничтожены полностью.

Такая же ситуация с городом Лиман. Если в 2024 году он еще был пригодным для жизни гражданского населения, то сейчас россияне терроризируют его. Туда залетают вражеские FPV, которые, не находя военных целей, поражают гражданских просто на улицах города.

Ситуация на Лиманском направлении: смотрите на карте

"Постоянно фиксируют прилеты КАБов, периодически работает артиллерия, в частности реактивные системы залпового огня", – добавил младший сержант 66 ОМБр.

Есть ли угроза для логистики?

В Донецкой области ввели временно запрет движения автомобилей на автодороге Доброполье – Лиман. Ограничения действуют на участке, которая идет от Краматорска до Доброполья, а причиной стало увеличение дроновых атак. В общем противник пытается усложнять логистику Сил обороны на любых логистических путях.

В последнее время мы наблюдали ситуацию, когда вражеских пилотов FPV-дронов российское командование начало отправлять на передний край рядом с пехотой. Это делали для того, чтобы они могли залетать нам в тыл,

– отметил Василий Денисюк.

Конечно, украинские военные также пытаются работать по вражеским тылам, но мы делаем это техническими путями. Российское командование решило, что самый простой способ – это просто пересадить своих пилотов ближе к линии боевого соприкосновения.

Но на этом все не закончилось. Далее похожая ситуация произошла с вражескими минометчиками, которые пытаются работать по нашим средствам поражения. И даже с артиллеристами, которых уже замечают на переднем крае. Так россияне хотят максимально поражать пути, которые мы используем для своей логистики.