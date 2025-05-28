Об этом сообщила Анастасия Блищик, пресс-офицер 66 отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго, в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Какова ситуация на Лиманском направлении

Там против Сил обороны воюют 20 и 1 танковая армии России.

На одного украинского пехотинца может быть и 8 оккупантов, и 10, и даже 15. Здесь сконцентрировано огромное количество личного состава врага. Они постоянно пополняют свои потери и делают это оперативно, чтобы не терять наступательный потенциал,

– пояснила пресс-секретарь.

Оккупанты истощают наших защитников, потому что бросают свой личный состав фактически на мясо.

По разведывательным дронам и дронах с оптоволокном россияне имеют преимущество. В Украине больше обычных FPV.

"Мы преобладаем в том, что у нас лучшие операторы дронов. Они качественнее и точнее работают, чем вражеские", – подчеркнула Блищик.

Впрочем, за полгода россияне могут догнать и перегнать ВСУ в этом. Сейчас российские БпЛА могут залетать от линии боевого соприкосновения до 20 – 25 километров.

Днем на Лиманском направлении россияне 14 раз атаковали в районах населенных пунктов Редкодуб, Колодези, Надежда, Грековка, в Серебрянском лесу, а также в сторону Карповки, Среднего, Нового Мира, Зеленой Долины.