Про це повідомила Анастасія Блищик, пресофіцерка 66 окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго, в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Яка ситуація на Лиманському напрямку

Там проти Сил оборони воюють 20 і 1 танкова армії Росії.

На одного українського піхотинця може бути і 8 окупантів, і 10, і навіть 15. Тут сконцентрована величезна кількість особового складу ворога. Вони постійно поповнюють свої втрати і роблять це оперативно, щоб не втрачати наступальний потенціал,

– пояснила речниця.

Окупанти виснажують наших оборонців, бо кидають свій особовий склад фактично на м'ясо.

По розвідувальних дронах і дронах з оптоволокном росіяни мають перевагу. В України більше звичайних FPV.

"Ми переважаємо в тому, що в нас кращі оператори дронів. Вони якісніше і точніше працюють, аніж ворожі", – підкреслила Блищик.

Утім, за пів року росіяни можуть наздогнати та перегнати ЗСУ в цьому. Зараз російські БпЛА можуть залітати від лінії бойового зіткнення до 20 – 25 кілометрів.

Удень на Лиманському напрямку росіяни 14 разів атакували у районах населених пунктів Рідкодуб, Колодязі, Надія, Греківка, у Серебрянському лісі, а також у бік Карпівки, Середнього, Нового Миру, Зеленої Долини.