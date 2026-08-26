Лето было сложным, – представитель 66-й ОМБр рассказал, как изменилась ситуация под Лиманом

Российские войска делали значительную ставку на весенне-летнюю кампанию на Лиманском направлении, пытаясь наращивать личный состав и подтягивать резервы. В то же время за более чем полгода в зоне ответственности 66-й ОМБр противнику не удалось продвинуться.

Пресс-секретарь 66-й ОМБр имени князя Мстислава Храброго Василий Денисюк в эфире 24 Канала рассказал, почему лето стало особенно сложным для разведки и уничтожения российских групп. Он объяснил, как оккупанты пытались накапливать силы вблизи линии боевого столкновения и что затрудняло их обнаружение.

Россияне не смогли продвинуться за лето

В зоне ответственности 66-й ОМБр российские войска в течение лета не добились продвижения, хотя постоянно наращивали личный состав и подтягивали дополнительные резервы. Усиленное давление на этом участке продолжается уже более полугода.

В течение этого лета и в целом уже более полугода противник не добился никаких успехов в продвижении в зоне ответственности нашей бригады. Он постоянно увеличивает численность личного состава, стягивает дополнительные резервы, уделяет большое внимание Лиманскому направлению, но это не приводит ни к каким успехам,

– рассказал Денисюк.

Самой сложной задачей в теплый период стало своевременное выявление российских групп. Оккупанты активно пытались сосредоточить людей непосредственно у линии боевого столкновения, используя растительность и естественные укрытия для скрытого передвижения.

Важно! Самоходный артиллерийский дивизион 66-й ОМБр собирает 500 тысяч гривен на оборудование для артиллерийской разведки. Оно помогает отслеживать перемещения российских войск, выявлять их позиции и места скопления на Лиманском направлении. Поддержать сбор средств можно по ссылке.

Украинским военным было проще находить и поражать группы еще во время их выдвижения. Если россиянам удавалось добраться до нужного участка и окопаться, найти их в зарослях становилось значительно сложнее.

Для нас лето было сложным именно в плане обнаружения и уничтожения мест скопления личного состава. Не так сложно их уничтожать, как обнаруживать в тех самых зеленках. Это было, скорее, лето разведки,

– сказал представитель 66 ОМБр.

В течение июня, июля и августа значительная часть работы на этом участке фронта была сосредоточена на поиске скрытых скоплений противника еще до того, как они могли закрепиться вблизи украинских позиций.

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