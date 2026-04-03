У них проблемы, – в 66-й ОМБр рассказали, как удается перерезать связь и логистику россиян

На всей линии фронта противник пытается активно действовать своими беспилотниками. В частности на Лиманском направлении использует широкий спектр БпЛА, говорится об обычных FPV-дронах, FPV на оптоволокне, дроны со скидками, ударные, разведывательные – от от обычных Mavic до больших крыльев.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго Василий Денисюк, добавив, что украинские военные активно противодействуют вражеским БПЛА. Работают по стартовым позициям российских пилотов.

Украинские военные нанесли россиянам существенные проблемы

В 66 бригаде отметили, что сегодня активно работает батальон беспилотных систем, самоходный артиллерийский дивизион. Обнаружив любые признаки того, что в посадке находится позиция российских пилотов, туда сразу наносят поражение дронами, артиллерией. Это позволило за последние месяцы существенно сократить активность российских БпЛА.

Еще добавило им существенных проблем отключение от системы Starlink. То есть в целом у России есть проблемы со связью, есть проблемы с тем, что наши бойцы наносят постоянное поражение по их позициям,

– отметил Василий Денисюк.

Впрочем полностью нивелировать фактор российских беспилотных систем невозможно. Все равно у противника остаются существенные возможности в этом направлении, хотя также стоит подчеркнуть, что украинские операторы стоят впереди российских по эффективности и количеству применения беспилотных систем в полосе ответственности 66 бригады.

Как удается организовывать логистику в Лиман?

Россияне пытаются обойти Лиман с флангов, при этом происходят постоянные беспилотные налеты, попытки контролировать пути движения техники. В такой ситуации основным способом осуществления логистики являются беспилотные системы как беспилотные летательные аппараты, так и наземные роботизированные комплексы.

Любые подвоз боекомплекта, продуктов, средств связи, происходит именно благодаря беспилотным системам. Применение автомобилей для того, чтобы подвести что-то – это крайняя мера,

– подчеркнул представитель 66 бригады.

В основном автомобили используют в случае проведения ротации. Но все равно большую часть маршрута воинам приходится преодолевать пешком, поскольку авто является приоритетной целью для противника. Оккупанты ведут охоту на любые наши логистические меры, пытаются контролировать логистические маршруты.

"Ситуация сложная, но благодаря наземным роботизированным комплексам мы справляемся. Они активно обеспечивают наши позиции провизией, боекомплектом, осуществляют эвакуацию раненых собратьев или, к сожалению, тел погибших воинов", – добавил военный.

Ситуация на Лиманском направлении: смотрите на карте

Стоит заметить, что такая ситуация не только с украинской стороны, но и у противника. У него в тылу есть река Черный Жеребец, которая усложняет ему логистику. Интересно, что сейчас противник начинает отходить от тактики применения так называемых "верблюдов" – обычных россиян, которые на себе несли объем БК или провизии сопоставимый со своим весом.

Большинство таких россиян, конечно, уничтожались, поэтому российскому командованию пришлось искать другие пути. Одним из них стали попытки применения крыла "Молния". Их они нагружают боекомплектом или провизией и пытаются таким образом осуществлять логистику на свои передовой позиции.

