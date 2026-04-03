У них проблемы, – в 66-й ОМБр рассказали, как удается перерезать связь и логистику россиян
- Украинские военные активно противодействуют российским БпЛА, нанося поражения по стартовым позициям их пилотов.
- Основным средством логистики на Лиманском направлении являются беспилотные системы, поскольку автомобили становятся приоритетной целью для противника, а река Черный Жеребец усложняет логистику для россиян.
На всей линии фронта противник пытается активно действовать своими беспилотниками. В частности на Лиманском направлении использует широкий спектр БпЛА, говорится об обычных FPV-дронах, FPV на оптоволокне, дроны со скидками, ударные, разведывательные – от от обычных Mavic до больших крыльев.
Об этом 24 Каналу рассказал представитель 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго Василий Денисюк, добавив, что украинские военные активно противодействуют вражеским БПЛА. Работают по стартовым позициям российских пилотов.
Украинские военные нанесли россиянам существенные проблемы
В 66 бригаде отметили, что сегодня активно работает батальон беспилотных систем, самоходный артиллерийский дивизион. Обнаружив любые признаки того, что в посадке находится позиция российских пилотов, туда сразу наносят поражение дронами, артиллерией. Это позволило за последние месяцы существенно сократить активность российских БпЛА.
Еще добавило им существенных проблем отключение от системы Starlink. То есть в целом у России есть проблемы со связью, есть проблемы с тем, что наши бойцы наносят постоянное поражение по их позициям,
– отметил Василий Денисюк.
Впрочем полностью нивелировать фактор российских беспилотных систем невозможно. Все равно у противника остаются существенные возможности в этом направлении, хотя также стоит подчеркнуть, что украинские операторы стоят впереди российских по эффективности и количеству применения беспилотных систем в полосе ответственности 66 бригады.
Как удается организовывать логистику в Лиман?
Россияне пытаются обойти Лиман с флангов, при этом происходят постоянные беспилотные налеты, попытки контролировать пути движения техники. В такой ситуации основным способом осуществления логистики являются беспилотные системы как беспилотные летательные аппараты, так и наземные роботизированные комплексы.
Любые подвоз боекомплекта, продуктов, средств связи, происходит именно благодаря беспилотным системам. Применение автомобилей для того, чтобы подвести что-то – это крайняя мера,
– подчеркнул представитель 66 бригады.
В основном автомобили используют в случае проведения ротации. Но все равно большую часть маршрута воинам приходится преодолевать пешком, поскольку авто является приоритетной целью для противника. Оккупанты ведут охоту на любые наши логистические меры, пытаются контролировать логистические маршруты.
"Ситуация сложная, но благодаря наземным роботизированным комплексам мы справляемся. Они активно обеспечивают наши позиции провизией, боекомплектом, осуществляют эвакуацию раненых собратьев или, к сожалению, тел погибших воинов", – добавил военный.
Стоит заметить, что такая ситуация не только с украинской стороны, но и у противника. У него в тылу есть река Черный Жеребец, которая усложняет ему логистику. Интересно, что сейчас противник начинает отходить от тактики применения так называемых "верблюдов" – обычных россиян, которые на себе несли объем БК или провизии сопоставимый со своим весом.
Большинство таких россиян, конечно, уничтожались, поэтому российскому командованию пришлось искать другие пути. Одним из них стали попытки применения крыла "Молния". Их они нагружают боекомплектом или провизией и пытаются таким образом осуществлять логистику на свои передовой позиции.
Какая ситуация в Донецкой области: главные новости
Донецкая область остается ключевой целью врага. Это подтверждает ультиматум России о "немедленном выходе ВСУ" из Донбасса. Его озвучил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По его словам, это якобы "остановит горячую фазу войны".
Несмотря на все заявления россиян, украинские воины еще контролируют часть Покровска и Мирнограда. Именно на этих участках, а также возле Константиновки, происходит наибольшее количество боестолкновений. Большинство территорий в этой агломерации сегодня является серой зоной, противник там погряз.
В Институте изучения войны отметили продвижение украинских войск на север от Лимана и восток от Славянска. Перед тем ВСУ отбили крупнейший штурм на Славянском направлении. Оккупанты использовали 16 мотоциклов по 3 – 4 бойца и пытались прорвать нашу оборону. Попытку штурма удалось остановить, но ситуация на этом направлении сложная.