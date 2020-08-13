За сутки на Донбассе зафиксировали одно нарушение нового режима прекращения огня. Вблизи населенного пункта Золотое-5, которое временно оккупировано, боевики обустраивали свои позиции в сторону украинских военных.

Об этом сообщили в вечерней сводке Операции объединенных сил на фейсбук-странице.

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Там отмечают: враг "осуществлял инженерное обустройство позиций". Скорее всего это означает, что враг начал рыть окопы в сторону украинских позиций.

Также в штабе добавляют: Объединенные силы надежно контролируют ситуацию, соблюдая введенный режим тишины. С начала суток обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Прекращение огня на Донбассе: коротко

Полное прекращение огня на Донбассе началось с полуночи 27 июля 2020 года. Соответствующее решение было принято на встрече минской Трехсторонней контактной группы.

С этого времени личный состав Объединенных сил боевых потерь и ранений не получил.

Однако выстрелы из вражеской стороны все же раздаются. За 15 дней перемирия пророссийские боевики более 250 раз нарушили договоренности, как свидетельствуют данные мониторинговой миссии ОБСЕ.

Всего за это время на Донбассе прозвучали около 50 взрывов, было два неопределенных боеприпаса, три осветительных ракеты, 201 очередь и выстрел из стрелкового оружия.



Карта оккупированного Донбасса / Инфографика 24 канала