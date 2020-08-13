На линии разграничения оккупанты обустраивают свои позиции: вероятно, роют окопы
За сутки на Донбассе зафиксировали одно нарушение нового режима прекращения огня. Вблизи населенного пункта Золотое-5, которое временно оккупировано, боевики обустраивали свои позиции в сторону украинских военных.
Об этом сообщили в вечерней сводке Операции объединенных сил на фейсбук-странице.
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Там отмечают: враг "осуществлял инженерное обустройство позиций". Скорее всего это означает, что враг начал рыть окопы в сторону украинских позиций.
Также в штабе добавляют: Объединенные силы надежно контролируют ситуацию, соблюдая введенный режим тишины. С начала суток обстрелов со стороны противника не зафиксировано.
Прекращение огня на Донбассе: коротко
- Полное прекращение огня на Донбассе началось с полуночи 27 июля 2020 года. Соответствующее решение было принято на встрече минской Трехсторонней контактной группы.
- С этого времени личный состав Объединенных сил боевых потерь и ранений не получил.
- Однако выстрелы из вражеской стороны все же раздаются. За 15 дней перемирия пророссийские боевики более 250 раз нарушили договоренности, как свидетельствуют данные мониторинговой миссии ОБСЕ.
- Всего за это время на Донбассе прозвучали около 50 взрывов, было два неопределенных боеприпаса, три осветительных ракеты, 201 очередь и выстрел из стрелкового оружия.