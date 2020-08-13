На лінії розмежування окупанти облаштовують свої позиції: ймовірно, риють окопи
За добу на Донбасі зафіксували одне порушення нового режиму припинення вогню. Поблизу населеного пункту Золоте-5, яке тимчасово окуповане, бойовики облаштовували свої позицій у бік українських віськових.
Про це повідомили у вечірньому зведенні Операції об'єднаних сил на фейсбук-сторінці.
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Там зазначають: ворог "здійснював інженерне облаштування позицій". Найімовірніше це означає, що ворог почав рити окопи у бік українських позицій.
Також в штабі додають: Об’єднані сили надійно контролюють ситуацію, дотримуючись запровадженого режиму тиші. Від початку доби обстрілів з боку противника не зафіксовано.
Припинення вогню на Донбасі: коротко
- Повне припинення вогню на Донбасі розпочалося з опівночі 27 липня 2020 року. Відповідне рішення ухвалили на зустрічі мінської Тристоронньої контактної групи.
- З цього часу особовий склад Об'єднаних сил бойових втрат і поранень не зазнав.
- Однак постріли з ворожої сторони все ж лунають. За 15 днів перемир'я проросійські бойовики понад 250 раз порушили домовленості, свідчать дані моніторингової місії ОБСЄ.
- Загалом за цей час на Донбасі пролунали близько 50 вибухів, були два невизначені боєприпаси, три освітлювальні ракети, 201 черга й постріл зі стрілецької зброї.