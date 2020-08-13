За добу на Донбасі зафіксували одне порушення нового режиму припинення вогню. Поблизу населеного пункту Золоте-5, яке тимчасово окуповане, бойовики облаштовували свої позицій у бік українських віськових.

Про це повідомили у вечірньому зведенні Операції об'єднаних сил на фейсбук-сторінці.

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Там зазначають: ворог "здійснював інженерне облаштування позицій". Найімовірніше це означає, що ворог почав рити окопи у бік українських позицій.

Також в штабі додають: Об’єднані сили надійно контролюють ситуацію, дотримуючись запровадженого режиму тиші. Від початку доби обстрілів з боку противника не зафіксовано.

Припинення вогню на Донбасі: коротко

Повне припинення вогню на Донбасі розпочалося з опівночі 27 липня 2020 року. Відповідне рішення ухвалили на зустрічі мінської Тристоронньої контактної групи.

З цього часу особовий склад Об'єднаних сил бойових втрат і поранень не зазнав.

Однак постріли з ворожої сторони все ж лунають. За 15 днів перемир'я проросійські бойовики понад 250 раз порушили домовленості, свідчать дані моніторингової місії ОБСЄ.

Загалом за цей час на Донбасі пролунали близько 50 вибухів, були два невизначені боєприпаси, три освітлювальні ракети, 201 черга й постріл зі стрілецької зброї.



Карта окупованого Донбасу / Інфографіка 24 каналу