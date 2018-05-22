Линкявичюс беспощадно раскритиковал проведение в России ЧМ по футболу

Проведение в России финала чемпионата мира по футболу может стать причиной немалого хаоса в мире.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сообщает BuzzFeed.



"Глупых идей бывает немало. Например, еще одна бредовая идея – проведение в России финала чемпионата мира по футболу", – сказал он.



По его словам, проведение ЧМ в России является бессмысленным, потому что может вызвать хаос в мире и Россия вновь станет центром притяжения.

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В этом контексте дипломат вспомнил Олимпийские игры в Сочи и то, что Россия вторглась в Украину сразу по их окончанию.



"Те, кто думает, что спорт – это только спорт, а культура – это культура, должны знать, что в Москве все иначе: там все сводится к политике. Там уже сейчас празднуют", – убежден Линкявичюс.