Линкявичюс беспощадно раскритиковал проведение в России ЧМ по футболу
Проведение в России финала чемпионата мира по футболу может стать причиной немалого хаоса в мире.
Такое мнение высказал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сообщает BuzzFeed.
"Глупых идей бывает немало. Например, еще одна бредовая идея – проведение в России финала чемпионата мира по футболу", – сказал он.
По его словам, проведение ЧМ в России является бессмысленным, потому что может вызвать хаос в мире и Россия вновь станет центром притяжения.
Читайте также: Правозащитники призвали бойкотировать матч-открытие ЧМ-2018
В этом контексте дипломат вспомнил Олимпийские игры в Сочи и то, что Россия вторглась в Украину сразу по их окончанию.
"Те, кто думает, что спорт – это только спорт, а культура – это культура, должны знать, что в Москве все иначе: там все сводится к политике. Там уже сейчас празднуют", – убежден Линкявичюс.