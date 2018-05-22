Лінкявічус нещадно розкритикував проведення в Росії ЧС з футболу
Проведення в Росії фіналу чемпіонату світу з футболу може стати причиною неабиякого хаосу в світі.
Таку думку висловив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс повідомляє BuzzFeed.
"Безглуздих ідей буває немало. Наприклад, ще одна безглузда ідея – проведення в Росії фіналу чемпіонату світу з футболу", – сказав він.
За його словами, проведення ЧС в Росії є безглуздим, бо може викликати хаос у світі і Росія знову стане центром тяжіння.
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У цьому контексті дипломат згадав Олімпійські ігри в Сочі та те, що Росія вторглася в Україну одразу по їх закінченні.
"Ті, хто думає, що спорт – це тільки спорт, а культура – це культура, повинні знати, що в Москві все інакше: там все зводиться до політики. Там вже зараз святкують", – переконаний Лінкявічюс.
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