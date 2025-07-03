Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские паблики.
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Атака дронов по Липецку
В ночь на 3 июля российский город Липецк подвергся атаке беспилотников. Местные жители в социальных сетях сообщили о многочисленных взрывах и звуках пролетающих дронов в небе над городом.
В частности, на одном из видео, которое опубликовали российские паблики, местные жители феерично отреагировали на атаку и говорили о "судной ночи".
Реакция россиян на атаку дронов: смотрите видео
Так, этой ночью БпЛА летели в Липецк. Местные писали в телеграмм-каналах о том, что дроны летели в сторону аэродрома Липецк-2.
Дроны летят над Липецком: смотрите видео
К слову, в районе ПАО "Энергия", что в Липецкой области, сообщают о попадании беспилотников. Объект специализируется на производстве химических источников тока. Соответствующую продукцию используют, в частности, в оборонной промышленности.