Липецк подвергся массированной атаке: могло прилететь по аэродрому и металлургическому комбинату

По словам местных жителей, звуки БПЛА в небе слышались примерно раз в 2–3 минуты. Кроме того, поступают сообщения о работе ПВО, прилетах и пожаре.

Реклама Adv

популярные видео

Массированная атака на Липецк: куда могло прилететь?

Есть информация о пожаре в районе аэропорта. Также произошло возгорание в районе Новолипецкого металлургического комбината в результате работы ПВО или падения обломков беспилотника.