Липецьк зазнав масованої атаки: могло прилетіти по аеродрому та металургійному комбінату

За словами місцевих жителів, звуки БпЛА в небі було чути приблизно раз на 2 – 3 хвилини. Крім того, повідомляють про роботу ППО, прильоти та пожежу.

Реклама Adv

популярні відео

Під ударом промислові об'єкти: що відомо про масовану атаку на Липецьк?

Російські моніторингові ресурси близько 22:00 повідомили, що у Липецьку область залітають безпілотники, зокрема реактивні. Також була інформація про пуски ракет "Фламінго".

Після 22:30 росіяни заявили про масовану атаку. Її начебто намагалася відбити ППО. Окупанти додали, що ціллю ударів була промислова інфраструктура Липецька.

Водночас у самому місті лунала повітряна тривога. А після вибухів, місцеві жителі, м'яко кажучи, були в шоці.

Заграва, вибухи та робота ППО у Липецьку: дивіться відео

Масована атака на Липецьк: куди могло прилетіти?

Є інформація про пожежу в районі аеропорту. Також сталося займання в районі Новолипецького металургійного комбінату внаслідок роботи ППО чи падіння уламків безпілотника, повідомляє OSINT-ресурс Exilenova+.