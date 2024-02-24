После того, как в сети сообщили о звуке беспилотников и несколько взрывов. А потом и о сильном пожаре на Новолипецком металлургическом комбинате, в минобороны России таки признали атаку дронов.

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Говорят, что дроны сбивали почти два часа. Конечно, в атаке обвиняют Украину.

"В течение минувшей ночи с 00.20 до 02.00 пресечены очередные попытки киевского режима осуществить "террористические атаки" с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – говорится в сообщении вражеского ведомства.

В минобороны страны-агрессора заявили, что якобы их средства ПВО перехватили беспилотные летательные аппараты над территориями Курской (1 БПЛА), Липецкой (2 БПЛА) областей и уничтожено БПЛА над территорией Тульской области.

Правда, возникают сомнения относительно правдивости этих слов. Ведь, как минимум, в Липецкой области россиянам точно не удалось перехватить дроны. Это доказывают яркие видео горящего завода, в которые беспилотники собственно попали.

Пожар и дрон на Новолипецком металлургическом комбинате: видео

Губернатор призвал не паниковать

Впоследствии отреагировал на ночные взрывы и губернатор Липецкой области России Игорь Артамонов. Он цинично отметил, что несмотря на видео, которые опубликованы в сети с кадами пожара, волноваться нечего.

"Понимаю, что все взволнованы опубликованными в соцсетях видео и сообщениями. Спецслужбы проверяют информацию о беспилотниках, как и первоисточник видео", – отметил

К слову, в сети также местные публикуют видео последствий ударов по комбинату. На кадрах видно, что на территории завода возникло несколько очень сильных пожаров. Отмечают, что прилетело от двух до четырех дронов, а также о том, что атакованы и другие промышленные объекты.