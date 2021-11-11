Лишь 18% абитуриентов в 2021 году выбрали профессионально-техническое образование, – эксперт

Украинские промпредприятия жалуются на нехватку квалифицированных молодых специалистов. Одна из причин – недостаточная популярность профессионально-технического образования среди абитуриентов.

Лишь 18% абитуриентов выбрали для себя профессионально-техническое образование во вступительной кампании в 2021 году. В то время в высшие учебные заведения поступили более 80% молодых украинцев.

Об этом сообщила директор директората профессионального образования Министерства образования и науки Украины Ирина Шумик.

"Это подтверждает определенный опрос общественного мнения, который мы проводили – существует стереотип, что ПТУ, бурсы, профтех принимают тех, кого уже никуда не взяли. И, к сожалению, этот стереотип оказывает негативное влияние на профессиональный выбор молодого человека", – отмечает Шумик.

Пока приемные комиссии вузов ломятся от потока желающих получить диплом, преимущественно гуманитарных специальностей, аудитории профессионально-технических заведений простаивают и страдают от недостатка финансирования. Это, в свою очередь, становится причиной нехватки молодых квалифицированных специалистов на украинских промышленных предприятиях.

По данным Шумик, в Украине насчитывается 708 государственных профессионально-технических учебных заведений, и более тысячи – коммерческих.

За годы независимости количество учебных заведений этого типа сократилось более чем в два раза из-за стремительного сокращения и старения населения, а также закрытия многих украинских заводов, на обучение специалистов для которых многие из училищ были изначально ориентированы.

Шумик добавила, что даже сегодня, с учетом двукратного сокращения количества колледжей, техникумов и училищ в Украине, сеть этих учреждений все еще остается неэффективной.

"Средняя наполняемость заведений – это около 350 человек при проектной мощности в 600-800 человек. Мы понимаем, что даже отопление этих зданий имеет определенный избыточный эффект, и стараемся оптимизировать эту сеть", – отметила Шумик.

Чтобы исправить ситуацию, профильное министерство, по словам эксперта, намерено сделать сеть профтехучилищ в Украине более эффективной и обновить ряд учебных программ, чтобы квалификация выпускников этих заведений больше соответствовала требованиям их будущих работодателей.

Если проблему не решить, то уже в ближайшие несколько лет немало украинских предприятий может оказаться на грани закрытия из-за стремительного старения коллективов, которое вызвано низкой популярностью рабочих специальностей среди молодых людей и оттоком квалифицированных кадров за рубеж.