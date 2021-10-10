Ростиславу было всего 20 лет, Виталий – на 2 года старше. Ребята давно были знакомы и были родом из Тернопольщины, из города Бучач.

Все об аварии В Польше произошла авария, погибли украинцы: жуткие фото

Ребята приехали в Польшу на заработки

Ребята отправились в Польшу на заработки. Виталия дома ждала невеста и он хотел собрать денег, чтобы сыграть свадьбу.

Лишь незадолго до аварии товарищи пересекли польскую границу. Свидетель трагедии говорит, что машина неслась на большой скорости.

Виной всему скорость, скорость и еще раз скорость. Там много развилок и "восьмерок", а ребята не вписались в поворот и слетели с дороги,

– сказал Руслан – водитель, который ехал за автомобилем ребят.

У Виталия дома осталась невеста Неля, мать и 2 сестры. У Ростислава – сестра и мать. Родители обоих погибших работают в Польше.

Обратите внимание! В настоящее время полиция проводит расследование ужасной аварии.



Ростислав Бойчук и Виталий Падух / Фото из соцсетей

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