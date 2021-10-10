Ростиславу було лише 20 років, Віталій – на 2 роки старший. Хлопці знались давно і були родом з Тернопільщини, з міста Бучач.

Все про аварію У Польщі сталась автотроща, загинули українці: моторошні фото

Хлопці приїхали до Польщі на заробітки

Хлопці вирушили до Польщі на заробітки. Віталія вдома чекала наречена і він хотів назбирати грошей, аби справити весілля.

Лише незадовго до аварії товариші перетнули польський кордон. Свідок трагедії каже, що машина мчала на великій швидкості.

Винна в усьому швидкість, швидкість і ще раз швидкість. Там багато розвилок і "вісімок", а хлопці не вписалися в поворот і злетіли з дороги,

– сказав Руслан – водій, що їх за автівкою хлопців.

У Віталія вдома залишилась наречена Неля, мати та 2 сестри. У Ростислава – сестра та мати. Батьки обох загиблих працюють у Польщі.

Зверніть увагу! Наразі поліція проводить розслідування жахливої аварії.

Ростислав Бойчук та Віталій Падух / Фото з соцмереж

Головне про ДТП з українцями в Польщі:

Трагедія сталась у місті Катовіце – при з'їзді з автошляху №86.

У легковику Opel Astra перебували двоє молодих українців.

Машина злетіла з дороги, перекинулась та врізалась в дерево.

Молоді чоловіки, які були в авто, загинули на місці.

Через аварію утворився велетенський затор.



