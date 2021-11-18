Об этом свидетельствуют обновленные данные Министерства здравоохранения.

Важно В Украине сделали почти 300 тысяч прививок против коронавируса за минувшие сутки

Сейчас требованиям желтой зоны карантина отвечают только:

Кировоградская;

Тернопольская;

Черниговская области.

Однако даже там Минздрав хочет ужесточить правила карантина. В частности, там планируют ввести обязательный полный курс вакцинации – как для работников, так и для посетителей заведений.



Какова эпидемиологическая ситуация в регионах Украины / Фото МОЗ

Ограничение желтой зоны

При определении желтой зоны на территории региона следует обязательно соблюдать масочный режим и физическую дистанцию в 1,5 метра. Кроме того, запрещается:

проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 квадратных метра площади здания или территории,

заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры более 50% мест,

заполненность спортзалов и фитнес-центров не более чем 1 человек на 10 кв. метров,

дошкольные учебные заведения и 1 – 4 классы школ работают в обычном формате, однако другие заведения могут работать только при наличии 80% вакцинированного хотя бы одной дозой персонала. В противном случае учебное заведение работает в дистанционном формате.

Что известно о красной зоне карантина в Украине

С полуночи 18 ноября Винницкая область официально перешла в "красную" зону карантина. В области начали действовать жесткие ограничения и новые правила.

Ограничение красной зоны

Согласно постановлению Кабмина, на территории, которая оказалась в "красной" зоне, запрещается проведение массовых мероприятий, а также деятельность:

заведений общественного питания;

ТРЦ, кинотеатров и других развлекательных заведений;

непродовольственных рынков и магазинов;

фитнес-центров, бассейнов и спортзалов.

Также учебным заведениям запрещено работать в очном формате, кроме детсадов и 1 – 4 классов.

Обратите внимание! Эти ограничения не действуют при условии, что 100% работников и посетителей заведений или мероприятий вакцинированы от коронавируса или имеют отрицательный ПЦР-тест.