Об этом свидетельствуют обновленные данные Министерства здравоохранения.
Важно В Украине сделали почти 300 тысяч прививок против коронавируса за минувшие сутки
Сейчас требованиям желтой зоны карантина отвечают только:
- Кировоградская;
- Тернопольская;
- Черниговская области.
Однако даже там Минздрав хочет ужесточить правила карантина. В частности, там планируют ввести обязательный полный курс вакцинации – как для работников, так и для посетителей заведений.
Какова эпидемиологическая ситуация в регионах Украины / Фото МОЗ
Ограничение желтой зоны
При определении желтой зоны на территории региона следует обязательно соблюдать масочный режим и физическую дистанцию в 1,5 метра. Кроме того, запрещается:
- проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 квадратных метра площади здания или территории,
- заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры более 50% мест,
- заполненность спортзалов и фитнес-центров не более чем 1 человек на 10 кв. метров,
- дошкольные учебные заведения и 1 – 4 классы школ работают в обычном формате, однако другие заведения могут работать только при наличии 80% вакцинированного хотя бы одной дозой персонала. В противном случае учебное заведение работает в дистанционном формате.
Что известно о красной зоне карантина в Украине
С полуночи 18 ноября Винницкая область официально перешла в "красную" зону карантина. В области начали действовать жесткие ограничения и новые правила.
Ограничение красной зоны
Согласно постановлению Кабмина, на территории, которая оказалась в "красной" зоне, запрещается проведение массовых мероприятий, а также деятельность:
- заведений общественного питания;
- ТРЦ, кинотеатров и других развлекательных заведений;
- непродовольственных рынков и магазинов;
- фитнес-центров, бассейнов и спортзалов.
Также учебным заведениям запрещено работать в очном формате, кроме детсадов и 1 – 4 классов.