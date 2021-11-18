Про це свідчать оновлені дані Міністерства охорони здоров'я.

Важливо В Україні зробили майже 300 тисяч щеплень проти коронавірусу за минулу добу

Наразі вимогам жовтої зони карантину відповідають лише:

Кіровоградська;

Тернопільська;

Чернігівська області.

Однак навіть там МОЗ хоче посилити правила карантину. Зокрема, там планують ввести обов'язковий повний курс вакцинації – як для працівників, так і для відвідувачів закладів.



Яка епідеміологічна ситуація в регіонах України/ Фото МОЗ

Обмеження жовтої зони

При визначенні жовтої зони на території регіону слід обов'язково дотримуватись маскового режиму та фізичної дистанції у 1,5 метри. Крім того, забороняється:

проведення масових заходів за участю більш як 1 особи на 4 квадратних метри площі будівлі або території,

заповненість кінозалів та залів інших закладів культури понад 50% місць,

заповненість спортзалів і фітнес-центрів не більше ніж 1 особа на 10 кв. метрів,

дошкільні навчальні заклади та 1 – 4 класи шкіл працюють у звичайному форматі, проте інші заклади освіти можуть працювати лише у разі наявності 80% вакцинованого хоча б одною дозою персоналу. В іншому випадку заклад освіти працює у дистанційному форматі.

Що відомо про червону зону карантину в Україні

З опівночі 18 листопада Вінницька область офіційно перейшла до "червоної" зони карантину. В області почали діяти жорсткі обмеження та нові правила.

Обмеження червоної зони

Відповідно до постанови Кабміну, на території, яка опинилася в "червоній" зоні, забороняється проведення масових заходів, а також діяльність:

закладів громадського харчування;

ТРЦ, кінотеатрів та інших розважальних закладів;

непродовольчих ринків та магазинів;

фітнес-центрів, басейнів та спортзалів.

Також закладам освіти заборонено працювати в очному форматі, крім дитсадків та 1 – 4 класів.

Зверніть увагу! Ці обмеження не діють за умови, що 100% працівників та відвідувачів закладів чи заходів вакциновані від коронавірусу або мають негативний ПЛР-тест.