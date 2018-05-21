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Лишь Администрацию Президента устраивает, что международные эксперты имеют право вето, – Шабунин

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Председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин
Председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин / 24 Канал

Сейчас известно, что международные эксперты в общественной комиссии имеют право вето. а это устраивает только Администрацию Президента, но не Украину, МВФ и Венецианскую комиссию.

Такое мнение высказал председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в прямом эфире 24 Канала.

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Шабунин рассказал, что похожая история была с Верховным судом, когда судьбу кандидата, которого "не согласуют" международные эксперты, будет решать Высшая квалификационная комиссия.

Но история показала, что если окончательное решение исключительно за квалификационной комиссией, то Антикоррупционный суд будет таким, каким сейчас является суд Верховный. Пока это устраивает только Администрацию Президента, но не Украину, МВФ или Венецианскую комиссию,
– сказал Виталий Шабунин.

По его словам, МВФ требует, чтобы роль международных экспертов была решающей. "Если они сказали, что этот человек не достоин стать судьей Антикоррупционного суда, то это означает, что квалификационная комиссия не может сама выбрать этого судью. Это же не просто придумали эксперты, это опыт в создании Верховного суда, ведь тогда Администрация Президента уверяла всех в том, что там не будет "плохих" судей, но сейчас видно, что "плохих" там четверть точно", – ответил Шабунин.

Председатель Центра противодействия коррупции также рассказал о своих прогнозах относительно заседания Верховной Рады 22 мая.

Я до сих пор не понимаю, почему давит и торгуется Петр Порошенко, ведь нас МВФ не уговаривает. Они отметили, что есть требования к получению транша, а если Украина не захочет их выполнять, то и транша не получит. Порошенко ведет себя как бизнесмен, он думает, что малый кредит – это его проблема, а большой – проблема кредитора, но это не бизнес, это немного другая сфера,
– заявил председатель Центра противодействия коррупции.

Напомним, что Виталий Шабунин предварительно говорил, что ответственность за провал закона о Антикоррупционном суде будет лежать на Президенте Украины Петре Порошенко. Если законопроект дойдет в зал Верховной Рады, его не смогут не проголосовать, хотя и депутаты боятся этого закона, так как часть из них уже находится под следствием.

Теги: Новости Украины Виталий Шабунин Антикоррупционный суд Судьи Законопроект
Источник: 24 Канал
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