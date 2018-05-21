Тільки Адміністрацію Президента влаштовує те, що міжнародні експерти мають право вето, – Шабунін

Наразі відомо, що міжнародні експерти в громадській комісії матимуть право вето, а це влаштовує лише Адміністрацію Президента, але не Україну, МВФ та Венеційську комісію.

Таку думку висловив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін у прямому ефірі 24 Каналу.

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Шабунін розповів, що схожа історія була з Верховним судом, коли долю кандидата, якого "не узгодять" міжнародні експерти, вирішуватиме Вища кваліфікаційна комісія.

Та історія показала, що якщо кінцеве рішення виключно за кваліфікаційною комісією, то Антикорупційний суд буде таким, яким зараз є суд Верховний. Поки що це влаштовує лише Адміністрацію Президента, але не Україну, МВФ чи Венеційську комісію,

– сказав Віталій Шабунін.

За його словами, МВФ вимагає, щоб роль міжнародних експертів була вирішальною. "Якщо вони сказали, що ця людина не гідна стати суддею Антикорупційного суду, то це означає, що кваліфікаційна комісія не може сама обрати цього суддю. Це ж не просто вигадали експерти, це досвід у створенні Верховного суду, адже тоді Адміністрація Президента запевняла всіх в тому, що там не буде "поганих" суддів, але, зараз видно, що "поганих" там чверть точно", – відповів Шабунін.

Голова Центру протидії корупції також розповів про свої прогнози щодо засідання Верховної Ради 22 травня.

Я досі не розумію, чому тисне і торгується Петро Порошенко, адже нас МВФ не вмовляє. Вони зазначили, що є вимоги до отримання траншу, а якщо Україна не захоче їх виконувати, то і траншу не отримає. Порошенко поводить себе як бізнесмен, він думає, що малий кредит – це його проблема, а великий – проблема кредитора, але ж це не бізнес, це трохи інша сфера,

– заявив голова Центру протидії корупції.

Відео повного випуску програми "Pro новини" за 21 травня 2018.

Нагадаємо, що Віталій Шабунін попередньо говорив, що відповідальність за провал закону про Антикорупційний суд лежатиме на Президенту України Петру Порошенку. Якщо законопроект дійде до зали Верховної Ради, його не зможуть не проголосувати, хоч і депутати бояться цього закону, бо частина з них вже є під слідством.