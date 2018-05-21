21:27
21 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
10°C
19°C 7°C
  • вівторок
    22°C 9°C
  • середа
    25°C 12°C
  • четвер
    25°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Царські гонки на КАМАЗі. Крайня межа
Вєсті Кремля
08:30, 19 травня
Вєсті.UA. Оголена Тимошенко. Радикальна хвороба
Вєсті.UA
20:16, сьогодні
Одеські
ЦРУ
09:00, 18 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. До бабці на село
Згадати все
14:34, 19 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Тільки Адміністрацію Президента влаштовує те, що міжнародні експерти мають право вето, – Шабунін

244 Читать новость на русском
Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін
Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін / 24 Канал

Наразі відомо, що міжнародні експерти в громадській комісії матимуть право вето, а це влаштовує лише Адміністрацію Президента, але не Україну, МВФ та Венеційську комісію.

Таку думку висловив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін у прямому ефірі 24 Каналу.

Читайте також: Працівники Антикорупційного суду отримуватимуть зарплати на рівні Верховного суду

Шабунін розповів, що схожа історія була з Верховним судом, коли долю кандидата, якого "не узгодять" міжнародні експерти, вирішуватиме Вища кваліфікаційна комісія. 

Та історія показала, що якщо кінцеве рішення виключно за кваліфікаційною комісією, то Антикорупційний суд буде таким, яким зараз є суд Верховний. Поки що це влаштовує лише Адміністрацію Президента, але не Україну, МВФ чи Венеційську комісію,
– сказав Віталій Шабунін.

За його словами, МВФ вимагає, щоб роль міжнародних експертів була вирішальною. "Якщо вони сказали, що ця людина не гідна стати суддею Антикорупційного суду, то це означає, що кваліфікаційна комісія не може сама обрати цього суддю. Це ж не просто вигадали експерти, це досвід у створенні Верховного суду, адже тоді Адміністрація Президента запевняла всіх в тому, що там не буде "поганих" суддів, але, зараз видно, що "поганих" там чверть точно", – відповів Шабунін.

Голова Центру протидії корупції також розповів про свої прогнози щодо засідання Верховної Ради 22 травня.

Я досі не розумію, чому тисне і торгується Петро Порошенко, адже нас МВФ не вмовляє. Вони зазначили, що є вимоги до отримання траншу, а якщо Україна не захоче їх виконувати, то і траншу не отримає. Порошенко поводить себе як бізнесмен, він думає, що малий кредит – це його проблема, а великий – проблема кредитора, але ж це не бізнес, це трохи інша сфера,
– заявив голова Центру протидії корупції.

Відео повного випуску програми "Pro новини" за 21 травня 2018.

Нагадаємо, що Віталій Шабунін попередньо говорив, що відповідальність за провал закону про Антикорупційний суд лежатиме на Президенту України Петру Порошенку. Якщо законопроект дійде до зали Верховної Ради, його не зможуть не проголосувати, хоч і депутати бояться цього закону, бо частина з них вже є під слідством. 

Теги: Новини України Віталій Шабунін Антикорупційний суд Законопроект Судді
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Тіло в роздріб: за скільки українці продають свої органи
сьогодні, 19:32 Тіло в роздріб: за скільки українці продають свої органи
Вікторія Кутьїна 707
Фінансовий директор
сьогодні, 19:02 Фінансовий директор "Укрзалізниці": "Совкові" поїзди відходять у минуле
Яніна Ткачук 800
Комфорт, як у лімузина: тест-драйв Citroen C4 Cactus від Авто 24
сьогодні, 12:30 Комфорт, як у лімузина: тест-драйв Citroen C4 Cactus від Авто 24
18
Чорний ринок української книги: чим небезпечний Дугін made in Ukraine
сьогодні, 17:00 Чорний ринок української книги: чим небезпечний Дугін made in Ukraine
Петро Охотін 329
Вихід України з СНД: що це означає і хто з цього виграє
сьогодні, 16:02 Вихід України з СНД: що це означає і хто з цього виграє
Інна Жолобович 2980
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук