Ми організували для влади весь тиск, який можна було зробити, – Шабунін про Антикорупційний суд

Не уявляю, що ще можливо зробити, щоб змусити Верховну Раду України проголосувати за Антикорупційний суд.

Про це в ефірі 24 Каналу заявив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

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"Не уявляю, що ще можливо зробити, щоб змусити парламент проголосувати за антикорупційний суд. Навіть міністри закордонних справ Великої сімки сьогодні закликали до цього і вони сьогодні представляли уряди своїх країн. МВФ прямо сказав: немає антикорупційного суду – немає траншу. В наступних 1,5 роки вони мають надати Україні 11 мільярдів доларів, якщо цього не буде на Україну чекатиме економічний колапс", – сказав антикорупціонер.

Він наголосив, що відповідальність за провал закону про Антикорупційний суд лежатиме на Президенту України Петру Порошенку.

Тому це питання зараз виключно в одній голові – Петра Олексійовича Порошенка. І він розблокує цей процес, або втратить не тільки репутацію, а й економіку України. Якщо законопроект дійде до зали Верховної Ради, його не зможуть не проголосувати, хоч і депутати бояться цього закону, бо частина з них вже є під слідством. Але напередодні виборів, під шаленим тиском ззовні і з середини, вони будуть змушені проголосувати,

– зазначив Шабунін.

Тому, за словами Віталія Шабуніна, єдина можливість заблокувати процес – це зупинити голосування у комітеті.