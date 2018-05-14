13:51
15 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
22°C 8°C
  • середа
    25°C 14°C
  • четвер
    23°C 14°C
  • п'ятниця
    23°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Остання надія росіян. Нацизм – це коли крадеш гвоздики
Вєсті Кремля
23:23, 14 травня
Вєсті.UA. Зброя Савченко. Шуфричу-молодшому прилетіло за батька
Вєсті.UA
21:23, 14 травня
Шахраї дістались до ОСББ: у чому небезпека для мешканців багатоквартирного будинку
ЦРУ
09:13, 9 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Жахіття радянських витверезників
Згадати все
22:54, 11 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Ми організували для влади весь тиск, який можна було зробити, – Шабунін про Антикорупційний суд

329
Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін
Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін / rbc

Не уявляю, що ще можливо зробити, щоб змусити Верховну Раду України проголосувати за Антикорупційний суд.

Про це в ефірі 24 Каналу заявив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

Читайте також: НАБУ робить більше, ніж ми сподівались у найкращих мріях, – Шабунін

"Не уявляю, що ще можливо зробити, щоб змусити парламент проголосувати за антикорупційний суд. Навіть міністри закордонних справ Великої сімки сьогодні закликали до цього і вони сьогодні представляли уряди своїх країн. МВФ прямо сказав: немає антикорупційного суду – немає траншу. В наступних 1,5 роки вони мають надати Україні 11 мільярдів доларів, якщо цього не буде на Україну чекатиме економічний колапс", – сказав антикорупціонер.

Він наголосив, що відповідальність за провал закону про Антикорупційний суд лежатиме на Президенту України Петру Порошенку.

Тому це питання зараз виключно в одній голові – Петра Олексійовича Порошенка. І він розблокує цей процес, або втратить не тільки репутацію, а й економіку України. Якщо законопроект дійде до зали Верховної Ради, його не зможуть не проголосувати, хоч і депутати бояться цього закону, бо частина з них вже є під слідством. Але напередодні виборів, під шаленим тиском ззовні і з середини, вони будуть змушені проголосувати,
– зазначив Шабунін.

Тому, за словами Віталія Шабуніна, єдина можливість заблокувати процес – це зупинити голосування у комітеті.

Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Антикорупційний суд Верховна Рада МВФ Віталій Шабунін
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 14 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Почему украинцы перестали видеть здравые идеи в политике
сьогодні, 13:00 Почему украинцы перестали видеть здравые идеи в политике
Павло Казарін 191
Чому в Німеччині знову шириться антисемітизм
сьогодні, 12:00 Чому в Німеччині знову шириться антисемітизм
Ольга Бродська 797
Стрес такий же руйнівний, як і китайська тортура водою
сьогодні, 08:48 Стрес такий же руйнівний, як і китайська тортура водою
Блог Медіа 1490
Один паспорт добре, а два – краще?
14 травня, 22:01 Один паспорт добре, а два – краще?
Михайло Поживанов 4488
Кримський міст: історія, критика та небезпеки російської авантюри
14 травня, 21:01 Кримський міст: історія, критика та небезпеки російської авантюри
Тетяна Бучок 3741
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук