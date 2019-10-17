Лишать мандата: нардеп от "Голоса" предложил, как наказывать за прогулы в Раде

Верховная Рада приняла закон, который заставит депутатов работать в парламенте. Так, предлагается лишать нардепов части зарплаты за прогулы. Однако, партия "Голос" предлагает за такое нарушение еще и лишать мандатов.

Такое мнение высказал народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк в программе "Политанатомия" в эфире 24 канала.

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Он рассказал, что такое предложение было в предвыборной программе партии и они надеются это реализовать в этом созыве.

Логика должна была быть такой, как и в обычной жизни. Сначала, если ваш работник не приходит на работу, то вы его наказываете какими-то штрафными финансовыми санкциями. А потом – это увольнение работника. А в случае депутата, то это отзыв мандата нардепа, чтобы он не представлял народ Украины в парламенте,

– заявил Железняк.

Между тем политанатом Олег Рыбачук добавил, что на их предвыборных консультациях почти в каждой общине говорили, что депутатов нужно отзывать. "Украинцам очень нравится такая возможность, потому что они сначала "сдуру" проголосовали, а потом не понравилось, то они хотят отозвать. Поэтому в Украине такое может пройти (приняться, – 24 канал)", – сказал он.

А депутат от партии "Слуга народа" Роксолана Пидласа ответила, что нельзя отзывать депутатов за осуществление политики, которая не устраивает какую-то группу избирателей, но можно – за банальное нарушение дисциплины или отказ выполнять свои прямые должностные обязанности.



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Кроме того, в Раде планируют штрафовать нардепов за кнопкодавство на сумму от 50 до 85 тысяч гривен. В связи с этим проектом закона, который предложил заместитель спикера парламента и представитель президента в Раде Руслан Стефанчук, следить за голосованием нардепов и выявлять кнопкодавов будет Аппарат Рады.