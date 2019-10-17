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      Позбавляти мандату: нардеп від "Голосу" запропонував, як карати за прогули в Раді

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      Позбавляти мандату: нардеп від "Голосу" запропонував, як карати за прогули в Раді
      Позбавляти мандату: нардеп від "Голосу" запропонував, як карати за прогули в Раді / Укрінформ

      Верховна Рада ухвалила закон, який спонукатиме депутатів працювати у парламенті. Так, пропонується позбавляти нардепів частини зарплати за прогули. Проте, партія "Голос" пропонує за таке порушення ще й позбаляти мандатів.

      Таку думку висловив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк у програмі "Політанатомія" в ефірі 24 каналу.

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      Він розповів, що така пропозиція була у передвиборчій програмі партії і вони сподіваються це реалізувати на цьому скликанні.

      Логіка повинна була бути такою, як і в звичайному житті. Спочатку, якщо ваш працівник не приходить на роботу, то ви його караєте якимись штрафними фінансовими санкціями. А потім – це звільнення працівника. А у випадку депутата, то це відкликання мандату нардепа, щоб він не представляв народ України у парламенті,
      – заявив Железняк.

      Натомість політанатом Олег Рибачук додав, що на їхніх передвиборчих консультаціях майже в кожній громаді говорили, що депутатів потрібно відкликати. "Українцям дуже подобається така можливість, бо вони спочатку "здуру" проголосували, а потім не сподобалося, то вони хочуть відкликати. Тому в Україні таке може пройти (принятися, – 24 канал)", – сказав він.

      А депутатка від партії "Слуга народу" Роксолана Підласа відповіла, що не можна відкликати депутатів за здійснення політики, яка не влаштовує якусь групу виборців, але можна – за банальне порушення дисципліни чи відмову виконувати свої прямі посадові обов’язки.

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      Які нардепи найменше голосують у новому парламенті / інфографіка 24 каналу

      Окрім того, у Раді планують штрафувати нардепів за кнопкодавство на суму від 50 до 85 тисяч гривень. Згідно з цим проєктом закону, який запропонував заступник спікера парламенту і представник президента в Раді Руслан Стефанчук, за голосуванням нардепів стежитиме і виявлятиме кнопкодавів Апарат Ради.

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      Автор: Марія Бондар
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Слуга народу Законодавство Штрафи Партія Голос
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