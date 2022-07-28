Зеленский впервые прокомментировал решение о лишении бизнесмена и руководителя Штаба обороны Днепра Геннадия Корбана украинского гражданства. Об этом глава государства заявил во время брифинга с президентом Литвы Гитанасом Науседой, передает 24 канал.
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По его словам, решение о прекращении украинского гражданства Корбана было полностью законным.
Зеленский говорит, что никаких спекуляций в этом вопросе нет.
Мы на регулярной основе предоставляем гражданство нашего государства или лишаем. Это постоянный процесс и все происходит постоянно в пределах действующего законодательства,
– сказал Зеленский.
Зеленский объяснил, почему лишил Корбана гражданства: смотрите видео
Президент лишил гражданства нескольких человек
- В сети появился указ президента, в котором говорится о лишении гражданства Украины 10 человек. Впоследствии информацию об этом подтвердил советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко.
- Согласно документу, указом президента аннулировано гражданство Украины у Игоря Коломойского, Вадима Рабиновича, Геннадия Корбана и еще несколько человек.
- Добавим, что 22 июля Корбан пытался вернуться в Украину, но пограничники отобрали у него паспорт.