Зеленський вперше прокоментував рішення про позбавлення бізнесмена та керівника Штабу оборони Дніпра Геннадія Корбана українського громадянства. Про це глава держави заявив під час брифінгу з президентом Литви Гітанасом Науседою, передає 24 канал.

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За його словами, рішення про припинення українського громадянства Корбана було повністю законним.

Зеленський каже, що ніяких спекуляцій в цьому питанні немає.

Ми на регулярній основі надаємо громадянство нашої держави або позбавляємо. Це постійний процес і все відбувається постійно в межах чинного законодавства,

– сказав Зеленський.

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