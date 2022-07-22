Об этом 24 каналу рассказал украинский политолог Владимир Фесенко. По его словам, Васильковского могли лишить гражданства по вполне простым причинам. Если он действительно нарушал закон, имея другое гражданство, вот и последствия такого выбора. И даже пребывание в президентской партии не уберегло.

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Есть закон. Если есть нарушитель, то есть последствия. Возможно, авторы указа, которые его готовили, исходили из того, что здесь должен быть определенный партийный плюрализм. Это уже такой элемент политтехнологии, – считает Фесенко.

Политолог признает, что это достаточно простое объяснение, почему Васильковский оказался в этом списке. Но оно, вероятно, наиболее правильно.

Возможно, мы чего-то не знаем

Фесенко отметил, что в самом указе президента было достаточно людей из Одесской области. По всей вероятности, общество еще не знает определенных деталей: возможно, были определенные нюансы, которые обусловили появление документа именно в эти дни.

По мнению Фесенко, очень правильно, что в "Слуге народа" начались определенные чистки. Ранее отстранили Николая Тищенко от должности председателя Закарпатской областной организации партии "Слуга народа". Теперь настал черед Васильковского.

Надо демонстрировать людям, что неважно, ты из президентской партии или другой. Но нарушитель закона должен быть наказан, – отметил Фесенко.

Он отмечает, что такие чистки должны провести не только в партиях, но и в государственных учреждениях.

Фесенко о ситуации с лишением гражданства Украины: смотрите видео

Напомним, 21 июля народный депутат Сергей Власенко опубликовал №502/2022 Президента Украины, который был издан 18 июля 2022 года. Там указывали о лишении гражданства 10 человек. Интересно, что такого указа нет на сайте Владимира Зеленского. Впрочем, со временем информацию об этом подтвердил советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко.

Известно, что аннулировали гражданство у Игоря Коломойского, Вадима Рабиновича, Геннадия Корбана и еще несколько человек. 22 июля Корбан пытался вернуться в Украину, но пограничники отобрали у него паспорт.