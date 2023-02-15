Об этом в эфире 24 Канала рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. По ее словам, голосование состоится уже в феврале.
К теме Минус Королевская и Солод: в Верховную Раду поступили заявления о сложении полномочий
"В феврале по меньшей мере три депутата запрещенной ОПЗЖ потеряют свои мандаты. Это Королевская, ее муж Солод и Олег Волошин, также написавший заявление о сложении мандата", – заявила Кравчук.
Пока невозможно забрать мандаты у всех нардепов
Заместитель председателя фракции "Слуга народа" отметила, что количество депутатов в Верховной Раде будет меньше. Кравчук объяснила, что даже если депутат выбыл из партийного списка, ЦИК не признает следующее лицо в списке народным избранником. ОПЗЖ официально запрещена, потому партийные списки не легитимны.
"Даже если это депутат избран не по мажоритарному округу, где не может быть перевыборов, а по партийному списку, ЦИК не признает следующего в списке действующим депутатом. Партия запрещена, этот список фактически потерял свою легитимность", – сказала она.
Также Евгения Кравчук отметила, что нет конституционного способа лишить всех нардепов от ОПЗЖ мандатов. Это можно сделать либо когда они написали заявления о сложении полномочий, либо через лишения гражданства.
Она подчеркнула, что часть депутатов от запрещенной партии до сих пор ходит на пленарные заседания и принимает участие в комитетах.
Фактически нет конституционного способа лишить их мандатов, если нет криминальных дел, которые уже в суде и будет приговор. Но есть возможность лишить их членства хотя бы в части комитетов,
– говорит Кравчук.
Она добавила, что ее коллеги по фракции "Слуга народа" инициировали отзыв Сергея Левочкина из комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.
Кравчук о лишении мандатов нардепов от ОПЗЖ: смотрите видео
Деятельность запрещенной ОПЗЖ: главное
- После того, как суд запретил партию ОПЗЖ, народные депутаты сформировали депутатскую группу в парламенте "Платформа за жизнь и мир" во главе с Юрием Бойко.
- Члены бывшей ОПЗЖ постоянно задерживаются на взяточничестве и работе на Россию. Часто сторонники пророссийской партии выполняют функции наводчиков или российских агентов, передающих российской ФСБ информацию о дислокации ВСУ.
- Офис генпрокурора объявил о подозрении в государственной измене народному депутату от ОПЗЖ. По данным ведомства, Олег Волошин действовал в пользу России. Как отмечают в СБУ, в течение 2020-2021 годов он действовал в пользу военно-политического руководства России. Его задача заключалась в ведении взрывной деятельности против Украины.
- В Верховную Раду поступили заявления на сложение мандатов народных депутатов Наталии Королевской и Юрия Солода. Оба еще до начала полномасштабного вторжения покинули страну.