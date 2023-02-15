Про це в ефірі 24 Каналу розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. За її словами, голосування відбудеться вже у лютому.

До теми Мінус Королевська та Солод: до Верховної Ради надійшли заяви про складання повноважень

"У лютому щонайменше три депутати забороненої ОПЗЖ втратять свої мандати. Це Королевська, її чоловік Солод та Олег Волошин, який також написав заяву про складання мандату", – заявила Кравчук.

Наразі неможливо забрати мандати в усіх нардепів

Заступниця голови фракції "Слуга народу" зазначила, що кількість депутатів у Верховній Раді буде меншою. Кравчук пояснила, що навіть якщо депутат вибув із партійного списку, то ЦВК не визнає наступну особу у списку народним обранцем. ОПЗЖ офіційно заборонена, тому партійні списки не легітимні.

"Навіть якщо це депутат обраний не по мажоритарному округу, де не може бути перевиборів, а по партійному списку, то ЦВК не визнає наступного у списку чинним депутатом. Партія заборонена, цей список фактично втратив свою легітимність", – сказала вона.

Також Євгенія Кравчук зауважила, що нема конституційного способу позбавити усіх нардепів від ОПЗЖ мандатів. Це можна зробити або коли вони написали заяви про складання повноважень, або через втрату громадянства.

Вона підкреслила, що частина депутатів від забороненої партії досі ходить на пленарні засідання та бере участь у комітетах.

Фактично нема конституційного способу позбавити їх мандатів, якщо там нема кримінальних справ, які вже в суді і буде вирок. Але є можливість позбавити їх членства хоча б у частині комітетів,

– говорить Кравчук.

Вона додала, що її колеги по фракції "Слуга народу" ініціювали відкликання Сергія Льовочкіна із комітету з питань національної безпеки та оборони.

Кравчук про позбавлення мандатів нардепів від ОПЗЖ: дивіться відео

Діяльність забороненої ОПЗЖ: головне