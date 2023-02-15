Нещодавно серед ЗМІ ширилася інформація про те, що Королевська та Солод складають повноваження. Тепер же з'явилися світлини з їхніми заявами. Тож можемо сказати, що Верховна Рада продовжує очищуватися.

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Причини у втікачів досить цікаві

Оскільки Королевська та Солод за власною ініціативою подали заяви на складання мандатів, то вказали причини, через які це зробили. І це саме те, на що ми звернули увагу.

Як зауважила Королевська у своїй заяві, звільняється вона буцімто "враховуючи стан здоров'я та сімейні обставини". Що стосується Солода, то він вказав лише сімейні обставини. Самі заяви датуються 22 січня 2023 року. Тож вони підтверджують інформацію, яка раніше ширилася мережею.



Заяви на складання повноважень Королевської та Солода / Фото з фейсбука Стефанчука

Відразу ж зауважимо, що ці заяви – фізичні документи. Тож дійсно вони могли майже місяць іти до Верховної Ради. Власне, кадрами заяв і поділився спікер ВР Руслан Стефанчук.

Відповідно і позбавлення мандатів відбудеться у законний спосіб, згідно з Конституцією України. Очікуємо на заяви інших втікачів,

– зазначив Стефанчук.

Нагадаємо, що Королевська та Солод – народні обранці від ОПЗЖ. І хоч партію заборонили в Україні, вони не поспішали складати мандати або ж долучатися до "Платформи за життя та мир".

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