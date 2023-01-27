За інформацією УП, до Дубая вже перебрались депутати від ОПЗЖ Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод, Вадим Столар, часто прилітає в гості депутат Суто Мамоян.

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Як політики ОПЗЖ перебралися в Дубаї

Журналіст УП зустрів Мамояна в найбільшому в світі торговому центрі Dubai Mall 7 січня. За даними джерел УП у бізнесових колах, Мамоян нібито намагається вирішити проблеми великої букмекерської компанії, де він хоче отримати посередництво між владою та власниками. Джерела переконують, що в Дубай Мамоян літає для зустрічей з власниками.



Мамоян і онучка спікера часів Януковича Володимира Рибака Катерина

Перед новим роком Столара помітили в Дубай у російському ресторані Suvoroff. За даними джерел УП у дипломатичних колах, український нардеп навіть оформив водійське посвідчення в ОАЕ. На це мають право лише резиденти ОАЕ, а це означає, що він збирається жити в Перській затоці.

Наразі Столар повернувся в Україну і уже не зміг перетнути кордон. За інформацією джерел УП в бізнесових колах, депутат веде перемовини з представниками влади, щоб отримати дозвіл на виїзд з країни.

Королевська проживає в ОАЕ

Також у розслідуванні йдеться про те, що Королевська із сім'єю проживає у Дубаї в Address Beach Resort.

17 жовтня Королевську разом з чоловіком Юрієм Солодом помітили в офісі найбільшого забудовника Дубая Emaar. Джерела УП серед забудовників інформують, що тоді сімейство придбало нерухомості на понад 10 мільйонів доларів.



Address Beach Resort в якому живе Королевська / Фото УП

Зверніть увагу! За інформацією джерел УП в українській розвідці, Королевська була серед тих, кому Віктор Медведчук запропонував залишитися в Україні і чекати на окупацію, щоб одразу перехопити владу.

У Дубаї вдалося зафіксувати старшого сина Королевської і Ростислава Солода.

Яхта Жеваго

Ексдепутат та олігарх Констянтин Жеваго не встиг заховатися сам, проте надійно заховав свою Яхту у Дубаї.

Яхта Жеваго / Фото УП

Довідково. Ще 27 грудня у Куршевелі на запит ДБР України Костянтина Жеваго затримали. Його підозрюють у розтраті понад 113 мільйонів доларів США. Ще відомо, що його у 2022 році включили до списку 20 найбагатших українців за версією журналу Forbes. Статки Жеваго оцінюються в 1,4 млрд доларів США.

Де подівся Хорошковський

За даними УП, в Дубаї постійно проживає олігарх Валерій Хорошковський, наближений до колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова бізнесмен Вілен Шатворян і навіть телеведучий Савік Шустер багато часу проводить саме на березі Перської затоки.

Хорошковський мешкає на території п'ятизіркового готелю Bulgari Resort. Це одне з найдорожчих та найпопулярніших місць в Дубаї, як серед представників української "еліти", так і серед російських олігархів.

Також апартаментами у Дубаї володіє екснардеп, президент корпорації "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв із сином. Нагадаємо, що Богуслаєва-старшого затримали за підозрою у співпраці з Росією.