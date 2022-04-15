В Лисичанске под обстрел попали супруги волонтеров: мужчина погиб, женщина в реанимации

Россияне не перестают атаковать Луганщину. 15 апреля во вражеский обстрел попала пара местных волонтеров. Мужчина получил смертельные травмы.

За жизнь его супруги продолжают бороться медики. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Гайдай, глава Луганской ОВА.

Читайте также Украинские десантники показали полностью уничтоженное россиянами Рубежное: видео из разрушенного города

Мужчина – погиб, женщина – в больнице

Андрей и Ольга попали под обстрел в одном из отдаленных районов Лисичанска. Ранения мужчины были несовместимы с жизнью. Его возлюбленная выжила, но находится в тяжелом состоянии в реанимации. Врачи оказывают женщине необходимую помощь.

Супруги помогали землякам

По словам Гайдая, супруги волонтерили с первых дней полномасштабного российского вторжения – доставляли местным жителям гуманитарную помощь. "Мирные, добрые, положительные. Вечная память Андрею. Помолимся за выздоровление Ольги", – призвал глава военной администрации.

Жителей Луганщины попросили эвакуироваться: смотрите видео