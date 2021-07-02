У правозащитников есть информация, что Россия начинает воплощать проект под названием "Репатриация". По словам Лисянского, цель этот проекта – "восстановление "Советской" империи России – в странах, которые ранее были в составе Советского Союза".
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Что предполагает российский проект "Репатриация"
Павел Лисянский уверяет, что Россия будет паспортизовать украинцев, которые ездят на заработки в Россию. Происходить это в рамках законопроекта, который в России зарегистрировал Константин Затулин (11 июня 2021).
Цель проекта – восстановить влияние России через увеличение присутствия ее граждан на территории других стран. В частности Украины и Белоруссии,
– заявил правозащитник.
Заметим, законопроект Затулина предусматривает, что люди, которые получат российское гражданство, Не будут вынуждены отказываться от паспортов других стран.
- Поэтому Россия, раздающая все больше своих паспортов, будет усиливать влияние в странах, где людей с такими паспортами будет много.
Лисянский предполагает, что бывший фаворит Путина Владислав Сурков (а он после непродолжительной опалы возвращается в большую политику) на этой почве разработал новую концепцию захвата Украины.